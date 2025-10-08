Cerrar X
egipto_mundial_2026_0a1a343512
Deportes

Se clasifica Egipto al Mundial 2026 de la mano de Mohamed Salah

El equipo de Hossam Hassan dominó las eliminatorias africanas y volvió a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022

  • 08
  • Octubre
    2025

La selección de Egipto confirmó su regreso al Mundial 2026 tras derrotar 0-3 a Yibuti, en duelo disputado en el estadio Larbi Zaouli de Casablanca, Marruecos.

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, fue la gran figura del encuentro con un doblete que selló la victoria y la clasificación de los faraones, ausentes en Qatar 2022.

El marcador lo abrió Ibrahim Adel, quien adelantó a Egipto con una precisa definición dentro del área, minutos despúes Salah amplió la ventaja con un disparo de parte externa que dejó sin opción al guardameta rival.

Con el resultado encaminado, el conjunto egipcio administró el ritmo del juego y en el minuto 84’, Salah volvió a aparecer con un gol bombeado para sentenciar el triunfo.

El equipo dirigido por Hossam Hassan alcanzó los 23 puntos en el Grupo A, asegurando el liderato incluso con una jornada pendiente. Por su parte, Yibuti continúa en el último lugar con apenas un punto.

Con este logro, Egipto disputará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en 1934, 1990 y Rusia 2018.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T075654_150_57be2db02c
Afirma gobernador estar en 'tiempo y forma' con movilidad de NL
AP_25281658456121_9ae3967350
Cambian sede para el amistoso entre Argentina y Puerto Rico
mundial_2026_sheinbaum_96310820f4
Anuncia Federación fecha para revelar detalles del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

paunovic_oviedo_futbol1_0c52efa15b
Cesan a Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo
la_samaria_c03497fe57
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T080929_337_b6b8b5334b
NL es primer lugar en educación a nivel nacional: Paura García
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×