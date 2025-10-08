Se clasifica Egipto al Mundial 2026 de la mano de Mohamed Salah

La selección de Egipto confirmó su regreso al Mundial 2026 tras derrotar 0-3 a Yibuti, en duelo disputado en el estadio Larbi Zaouli de Casablanca, Marruecos.

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, fue la gran figura del encuentro con un doblete que selló la victoria y la clasificación de los faraones, ausentes en Qatar 2022.

El marcador lo abrió Ibrahim Adel, quien adelantó a Egipto con una precisa definición dentro del área, minutos despúes Salah amplió la ventaja con un disparo de parte externa que dejó sin opción al guardameta rival.

Con el resultado encaminado, el conjunto egipcio administró el ritmo del juego y en el minuto 84’, Salah volvió a aparecer con un gol bombeado para sentenciar el triunfo.

El equipo dirigido por Hossam Hassan alcanzó los 23 puntos en el Grupo A, asegurando el liderato incluso con una jornada pendiente. Por su parte, Yibuti continúa en el último lugar con apenas un punto.

Con este logro, Egipto disputará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en 1934, 1990 y Rusia 2018.

