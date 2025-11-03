Se despiden tres equipos antes del cierre del Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y ya tiene a sus primeros eliminados, Mazatlán FC, León y Puebla.

Ninguno de los tres clubes logró mantenerse en la pelea por un lugar en el Play In tras una temporada llena de tropiezos.

Con apenas 13 puntos, Mazatlán y León se despidieron de cualquier aspiración tras perder sus compromisos de la Jornada 16 ante Querétaro y América, respectivamente.

Por su parte, el Puebla, con solo 9 unidades, se hundió en el último lugar de la clasificación tras una campaña para el olvido.

Los Cañoneros mostraron algunos destellos ofensivos durante el torneo, pero su irregularidad y fragilidad defensiva los condenaron.

En tanto, León no logró encontrar estabilidad tras múltiples cambios en su plantel y cuerpo técnico, y su derrota ante las Águilas selló su eliminación.

Ambos equipos buscarán cerrar con dignidad en la Jornada 17, aunque ya piensan en la reestructuración para el Clausura 2026.

Puebla, el peor del torneo

El Puebla firmó una de sus peores temporadas recientes. Con solo nueve puntos en 16 partidos, el conjunto de la Franja sufrió en todas las líneas y no pudo sobreponerse a la falta de gol ni a los errores defensivos.

Su visita a León en la última jornada servirá únicamente para intentar evitar el deshonroso récord de menos puntos del torneo.

Los eliminados aún tendrán acción en la última jornada: Mazatlán recibirá a Necaxa, León enfrentará a Puebla, y el resto de los equipos lucharán por definir los boletos finales a la Liguilla.

Mientras tanto, las miradas estarán puestas en la parte alta de la tabla, donde Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey buscarán cerrar en los primeros lugares, y clubes como Pumas y Santos pelean el último boleto disponible.

