Tricolor busca quitarle lo 'feroz' a 'Los Tres Leones'

El único antecedente de ambos en una justa ocurrió en fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando los anfitriones se impusieron por 2-0 en el Estadio de Wembley

Si México quiere avanzar a Cuartos de Final del Mundial 2026, tiene que quitarle lo feroz a “Los Tres Leones” de Inglaterra.

Y es que la Selección Mexicana de Futbol se ha enfrentado al combinado inglés en nueve ocasiones, entre batallas oficiales y amistosas, con un saldo histórico de dos victorias para México, un empate y seis triunfos para los ingleses.

Los aztecas e Inglaterra se cruzarán en los Octavos de Final de la fiesta del futbol de 2026, este domingo a las 18:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México de la capital del país.

El duelo representa una de las pruebas más exigentes para el conjunto que dirige el director técnico mexicano, Javier ”El Vasco” Aguirre, que buscará romper con la hegemonía inglesa en el balance.

A lo largo de las últimas décadas, ambos cuadros se han visto las caras en cotejos no oficiales y en la justa global, con unos números que favorecen a los europeos. Sin embargo, los “verdes” también presume triunfos que forman parte de los antecedentes.

Estos juegos se han disputado entre 1959 y 2010, con un saldo que favorece a “Los Tres Leones”. El historial favorece ampliamente a los isleños.

El único antecedente de ambos en una justa ocurrió en la Fase de Grupos de Inglaterra 1966, cuando los anfitriones se impusieron por 2-0 en el Estadio de Wembley en Londres, gracias a los goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Ambos equipos chocaron ocho ocasiones en juegos de preparación, en ellos, el Tricolor únicamente consiguió dos victorias (en los años de 1959 y 1985, ambos en la Ciudad de México), mientras que los británicos se impusieron en seis y se registró un empate sin anotaciones en 1969.

ENTÉRATE

Estos son los resultados de los nueve enfrentamientos entre las selecciones de México e Inglaterra, a lo largo de la historia:

FECHA RESULTADO CARÁCTER

24 de mayo de 1959 México 2-1 Inglaterra Amistoso

10 de mayo de 1961 Inglaterra 8-0 México Amistoso

16 de julio de 1966 Inglaterra 2-0 México Justa de 1966

1 de junio de 1969 México 0-0 Inglaterra Amistoso

9 de junio de 1985 México 1-0 Inglaterra Amistoso

17 de mayo de 1986 Inglaterra 3-0 México Amistoso

29 de marzo de 1997 Inglaterra 2-0 México Amistoso

25 de mayo de 2001 Inglaterra 4-0 México Amistoso

24 de mayo de 2010 Inglaterra 3-1 México Amistoso

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los nueve enfrentamientos entre las selecciones de México e Inglaterra, a lo largo de la historia:

CONCEPTO CANTIDAD

Juegos 9

Triunfos de México 2

Victorias de Inglaterra 6

Empates 1

Goles mexicanos 4

Dianas inglesas 23

El dato

A la selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones” debido a su histórico escudo de armas, el cual fue establecido oficialmente por el rey Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, en el año de 1198; este emblema representa la realeza, la fuerza, el coraje y la nobleza