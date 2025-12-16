Podcast
Deportes

Se suben al tablero 260 guerreros del ajedrez de NL y Coahuila

En el torneo en San Pedro participaron ajedrecistas de las 89 principales instituciones educativas del noreste de México, principalmente de Monterrey y Saltillo

  • 16
  • Diciembre
    2025

En su edición número 20, la liga “Guerreros del Tablero”, del reconocido instituto Chess Academy, con sede en el municipio de San Pedro, logró reunir a cerca de 260 participantes de 89 de las principales instituciones educativas del noreste del país, principalmente de Monterrey y Saltillo.

El torneo concluyó este fin de semana pasado en las instalaciones del Colegio Labastida y entregó una bolsa de $150,000 pesos que se repartieron entre los tres primeros lugares de las seis categorías registradas.

Víctor Aguilar, director general del evento, celebró la creciente respuesta de las familias a la competición y felicitó a todos los jugadores.

“Ha sido un año de gran participación y grandes partidas; para 2026 vienen sustanciales mejoras tecnológicas para beneficio de los jugadores y por su puesto una mayor bolsa de premiación para los ganadores”, dijo.


