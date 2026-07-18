Rayados buscará romper racha de 2 años sin ganar en la Jornada 1

La última ocasión en que Rayados se llevó la victoria en la jornada 1 fue en el torneo de Apertura 2024, cuando venció 1-0 al Pachuca con gol de Sergio Canales

La última ocasión en que Rayados se llevó la victoria en la jornada 1 fue en el torneo de Apertura 2024, cuando venció 1-0 al Pachuca con gol de Sergio Canales; quien de derecha solo empujó el esférico al fondo de las redes luego de un pase hecho por Roberto de la Rosa, tras un contragolpe iniciado por Germán Berterame. El duelo se suscitó el domingo 7 de julio de 2024 en la ‘Bella airosa’.

En el último año futbolístico los ahora dirigidos por Matías Almeyda no pudieron vencer a su rival en la fecha inaugural de la campaña. En el Apertura 2025 sucumbieron ante los ‘Tuzos’ del Pachuca 3-0 en el Estadio Hidalgo y en el Clausura 2026 cayeron 1-0 ante Toluca en el ‘Coloso’ de la Avenida Pablo Livas.

Pero, el equipo de Rayados cuenta históricamente con números positivos en el arranque de la fase regular de cada torneo, al cosechar 25 triunfos por 20 empates y 15 derrotas; siendo quienes se presenten esta tarde ante su afición para disputar la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX. Y será el Estadio BBVA el recinto que albergue su duelo ante Santos Laguna, programado a las 19:00 horas.

Es tiempo de superar el pasado

‘En dos años tenemos que ganar un título. Por eso vine y por eso elegí este lugar’… fue lo declarado por el timonel albiazul Matías Almeyda en conferencia de prensa. Vaya que le urge al Monterrey superar los 18 puntos cosechados el torneo anterior y que esta tarde jugará su torneo corto 61 y disputará su batalla 1025 oficial de fase inicial en la Liga Mx.

La impartición de justicia para esta batalla deportiva entre regios y laguneros correrá a cargo del duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, quien fungirá como árbitro central.

La escuadra dirigida por el ‘Pelado’ Almeyda saltará a la grama guadalupense con su tradicional vestimenta, conformada por el jersey albiazul a rayas, pantaloncillo azul y medias rojas; por su parte los comandados por el portugués Renato Paiva lo hará con su uniforme en blanco total con vivos en verde en vertical en el jersey.

Dominio regio sobre el Lagunero

La cronología indica que son 72 los enfrentamientos oficiales entre Rayados en contra de Santos Laguna, donde se contabilizan únicamente los duelos de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. El Monterrey se ha llevado 27 triunfos, en 24 ocasiones igualaron en el marcador y 21 veces fueron derrotados; anotaron 116 goles y recibieron 103 dianas en contra, para una diferencia de goles positiva de +13.

De los 116 goles anotados por los de “La Pandilla del Cerro de la Silla”, 11 son obra del ‘histórico’ Rogelio Funes Mori y Humberto Suazo; seis veces cantó el gol Dorlan Pabón y en cuatro ocasiones más lo hicieron Alex Fernándes, Guillermo Franco, Maximiliano Meza y Vincent Janssen.