Sebastián Córdova quiere ser referente en Tigres

Un jugador que llegó a Tigres para ilusionar a la afición felina con el futuro, desde su llegada en 2022 -Sebastián Córdova-, se ha ganado el puesto de ‘heredero’ de la nueva generación entre los simpatizantes felinos.

El apodado ‘CEO’ asume este rol y, en exclusiva para Azteca Noreste, compartió el deseo de continuar la dinastía ganadora que han creado hombres como Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro.

“Son una dinastía del club, los referentes, que ahora vamos a ser otros y debemos seguir con ese paso para seguir triunfando y que nunca se quite esa característica de este equipo.

“Espero, primero Dios, ser parte de eso; quiero seguir aquí muchos años, me siento muy contento y quiero ser como un referente aquí también, del equipo, para seguir con esa dinastía”, comentó el futbolista formado en las Águilas del América.

Para ‘Sebas’, convivir todos los días con jugadores de gran trayectoria le ha ayudado a aumentar el nivel de la generación joven, pues la exigencia es mayor.

“Es mucha la competencia interna, el día a día, que se hagan exigentes, que quieran siempre mejorar y ser el mejor, aquí es lo que más se compite, el día a día con ellos… y gracias a Dios llegas muy bien al partido contra los otros rivales, pues ya conoces y aquí estás contra los mejores en cada entrenamiento, entonces estás acostumbrado a trabajar”, reveló.

Dentro de esa mentalidad ganadora que ha caracterizado a ‘La U’ está el deseo de ganar el torneo que tienen en puerta: la Leagues Cup 2024.

“Es un torneo que hemos jugado, que ya conocemos y nos ayuda para estar viendo el fuelle que traemos, y qué mejor que nosotros siempre vamos con la idea de querer ganar cada torneo, entonces estamos en búsqueda del Campeonato y dar lo mejor de nosotros ahí”, comentó.

Tigres comenzará la actividad en la justa internacional con la tranquilidad de haber tenido un buen inicio en la Liga MX.

“El cuerpo técnico es lo que quería, que fuéramos con un buen colchón, o sea, tener el máximo de puntos posibles en esa primera fase del torneo, entonces, lo hicimos muy bien: 10 de 12 es un gran colchón y nos vamos felices y satisfechos a empezar la Leagues Cup de la mejor manera”, apuntó.

Este semestre se vive un nuevo proceso al mando del técnico Veljko Paunovic… y Sebastián ha notado los cambios.

“Han cambiado mucho los entrenamientos, ese cambio es notorio, hemos estado entrenando mucho más intenso, en los partidos se ve que acabamos con mejor fuelle, mejor aire y es un gran beneficio para el equipo, como contra Santos, terminamos ganando 3-0 ya en los minutos finales; estando bien físicamente el talento sale a flote”, explicó.

Pero Córdova sueña en grande, y con la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez al cuerpo técnico de la Selección Mexicana desea afianzarse en el representativo del país.

“Siempre con la ilusión de querer estar ahí cada que nos toca, supongo que para cualquiera es el sueño estar en la Selección, hacerlo de la mejor manera, disfrutarlo y ojalá sea lo que ya por fin México quiere”, expresó.

Por último, el joven felino nos compartió que se ve en el Mundial 2026 con la playera del tricolor.

“Sí, muchísimo, desde el (Mundial )pasado me veía (en 2022) y me sigo viendo y hasta no estar ahí”, puntualizó.

Ese es Sebastián Córdova, un joven que sueña en grande, que desea representar a su país y, además, escribir un nuevo capítulo de grandeza en un club que durante más de una década se ha puesto en los reflectores: los Tigres.

Foto: Jonathan Aguirre Larios

Comentarios