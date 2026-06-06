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Selección mexicana femenil se impone ante Australia

Australia intentó aprovechar su condición de local para encontrar el tanto de la victoria, pero el equipo tricolor ganó seguridad en el terreno de juego.

  • 06
  • Junio
    2026

La Selección Mexicana Femenil logró una de las victorias más importantes de su proceso reciente al imponerse 1-0 a Australia en Newcastle, en el primero de los dos partidos amistosos programados durante esta Fecha FIFA.

Ante una de las potencias del futbol femenil internacional y con el respaldo de miles de aficionados australianos, el equipo dirigido por Pedro López mostró personalidad, disciplina táctica y carácter para competir de igual a igual durante los 90 minutos.

México superó una de las pruebas más exigentes de su calendario

Australia llegaba al compromiso como favorita. Las Matildas han sido protagonistas en los escenarios más importantes del futbol femenil y cuentan con jugadoras que militan en algunas de las mejores ligas del mundo.

Desde los primeros minutos buscaron imponer condiciones mediante la posesión del balón y ataques constantes por los costados. Caitlin Foord y Mary Fowler encabezaron varios intentos ofensivos, obligando a México a mantenerse ordenado y concentrado en cada sector del campo.

Sin embargo, el conjunto tricolor respondió con inteligencia. La defensa mexicana logró cerrar espacios y evitar que las delanteras australianas encontraran comodidad cerca del área. Cada recuperación se transformó en una oportunidad para salir a velocidad y generar peligro al contragolpe.

Con el paso de los minutos, México comenzó a ganar confianza. El equipo equilibró las acciones y dejó claro que no había viajado miles de kilómetros únicamente para resistir la presión local.

Diana Ordóñez apareció cuando más se necesitaba

La intensidad se mantuvo durante todo el encuentro. Australia intentó aprovechar su condición de local para encontrar el tanto de la victoria, pero se encontró con una selección mexicana cada vez más segura sobre el terreno de juego.

Cuando el empate parecía inevitable, llegó la jugada decisiva. Ya en tiempo agregado, una rápida transición ofensiva permitió que México encontrara espacios en la defensa rival. El balón llegó a Diana Ordóñez, quien dentro del área mostró sangre fría para definir y enviar la pelota al fondo de las redes al minuto 92.

El gol provocó una explosión de alegría en el banquillo mexicano y silenció al estadio de Newcastle. La anotación fue el premio a un partido trabajado con paciencia, concentración y esfuerzo colectivo.

Un triunfo que fortalece el proyecto de Pedro López

Más allá del resultado, la victoria tiene un significado especial por la calidad del rival. Ganar como visitante ante una selección que suele ubicarse entre las mejores del mundo representa una señal positiva para el desarrollo del futbol femenil mexicano.

El equipo mostró madurez para competir bajo presión y capacidad para responder en escenarios complejos. Ahora, México buscará confirmar esta actuación en el segundo amistoso frente a las Matildas, con la oportunidad de demostrar que lo ocurrido en Newcastle fue una muestra real de la evolución que atraviesa el Tricolor Femenil.


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