Sergio ‘Checo’ Pérez revela que llegó a pensar… ¡en el retiro!

La mala racha que vive el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, con la escudería de Red Bull, en la Temporada 2024 del automovilismo de la Fórmula 1, pudo haber originado consecuencias graves para el volante azteca.

Y es que el tapatío... ¡llegó a pensar en el retiro!

En este momento, en el Gran Circo, Pérez liga 13 carreras de Grandes Premios, y poco más de cinco meses, sin subir al podio. Aunado a ello, tras ser subcampeón del Mundial de pilotos el año pasado, actualmente es octavo sitio en el campeonato.

“Estos últimos seis meses lo llegué a pensar (el retiro como piloto activo), pero tardé tres segundos en tomar la decisión”, dijo ‘Checo’ en una entrevista concedida a la cadena DAZN, que es una plataforma británica de streaming OTT de deportes y entretenimiento.

En la reciente competencia, en Singapur -en la Fecha 18 de la Temporada 2024 de la Fórmula 1-, el piloto azteca llegó a la meta en el sitio 10, luego de arrancar en la posición 13.

“Al final, sería la ruta fácil (el retiro), después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca.

Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga”, agregó ‘Checo’ Pérez.

Además de los problemas que ha experimentado ‘Checo’ Pérez con las configuraciones y modificaciones del auto de Red Bull, también agregó que la presión mediática de algunos sectores externos a la Fórmula 1 le han resultado complicados para poderlo sobrellevar.

“Sí, ha sido duro. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él, y lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes el control, y luego la presión mediática que tiene Red Bull, todo el mundo juzgándote, creer que ya no eres tan bueno como antes”, puntualizó el azteca.

