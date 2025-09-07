Cerrar X
deportes_shohei_ohtani_b8bad9e56c
Deportes

Ohtani conecta su jonrón 48 y empata récord de los Dodgers

Shohei Ohtani disparó dos jonrones ante Orioles, llegó a 48 en la temporada y empató la marca de Mookie Betts como primer bate de los Dodgers

  • 07
  • Septiembre
    2025

Este domingo, la estrella japonesa de los Dodgers, Shohei Ohtani, conectó su jonrón número 48 en la temporada en el triunfo ante los Orioles y empató un récord de la franquicia, el cual pertenecía a Mookie Betts.

Ohtani igualó esta marca al conectar 12 jonrones como primer bate en el partido que ganaron los Dodgers 5-2 en el Orioles Park.

Los dos 'bambinazos' de Ohtani se los conectó a su compatriota Tomoyuki Sugano y con ellos llegó a 23 partidos de múltiples jonrones en su carrera.

El primero de estos lo llevó a compartir el tercer lugar en la historia de las Grandes Ligas como el pelotero con la mayor cantidad de jonrones al empezar un compromiso en una temporada, a tres del récord de Kyle Schwarber el año pasado, según datos de MLB.com.

El dominicano Alfonso Soriano es segundo con 13 vuelacercas en el 2003.

Durante el encuentro, Betts bateó un jonrón y dio dos carreras, mientras que Miguel Rojas anotó una y Clayton Kershaw tiró 5.2 capítulos de dos anotaciones y ocho ponches, para llevarse la victoria por los Dodgers.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Angeles_Ojeda_de_Jesus_f952e6b3a4
Confirman muerte del director de Seguridad Pública en Los Cabos
488fcad1_5d8f_4e50_bb1f_f4e5d599c189_a06c05838a
Cierra Eugenia León TransformARTE en Escobedo
AP_25249514841359_d7120bab89
Pierre Gasly firma ampliación de contrato con Alpine hasta 2028
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_08_at_5_31_59_PM_d6c2a992d1
IEEPC pide paridad de género en elección a gobernatura de 2027
AP_25251748913239_35387f22f3
Nota de Trump a Epstein es publicada por el Congreso de EUA
tamaulipas_incendio_iberdrola_12b38c5c56
Se registra fuerte incendio en zona industrial de Altamira
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
publicidad
×