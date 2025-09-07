Ohtani conecta su jonrón 48 y empata récord de los Dodgers

Este domingo, la estrella japonesa de los Dodgers, Shohei Ohtani, conectó su jonrón número 48 en la temporada en el triunfo ante los Orioles y empató un récord de la franquicia, el cual pertenecía a Mookie Betts.

Ohtani igualó esta marca al conectar 12 jonrones como primer bate en el partido que ganaron los Dodgers 5-2 en el Orioles Park.

Los dos 'bambinazos' de Ohtani se los conectó a su compatriota Tomoyuki Sugano y con ellos llegó a 23 partidos de múltiples jonrones en su carrera.

El primero de estos lo llevó a compartir el tercer lugar en la historia de las Grandes Ligas como el pelotero con la mayor cantidad de jonrones al empezar un compromiso en una temporada, a tres del récord de Kyle Schwarber el año pasado, según datos de MLB.com.

El dominicano Alfonso Soriano es segundo con 13 vuelacercas en el 2003.

Durante el encuentro, Betts bateó un jonrón y dio dos carreras, mientras que Miguel Rojas anotó una y Clayton Kershaw tiró 5.2 capítulos de dos anotaciones y ocho ponches, para llevarse la victoria por los Dodgers.

Comentarios