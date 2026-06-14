Sigue el minuto a minuto del partido Suecia vs Túnez
Ambas selecciones se miden por primera vez en una fiesta futbolera y será en suelo regio; los suecos tienen dos victorias, una de los tunecinos, y un empate
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Junio
2026
Minuto a minuto
Final del Partido
Suecia se impone sin dificultad a Túnez e inicia de gran manera la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Minuto 90+6
Suecia 5-1 Túnez
Suecia anota uno más y reafirma su superioridad
Yasin Ayari volvió a marcar un golazo desde fuera del área para abotar el sexto de Suecia y su segundo gol dle torneo.
Minuto 85
Suecia 4-1 Túnez
Los suecos finiquitan el partido
Mattias Svanberg anota el cuarto gol para su país después de que se revisara la jugada por un posible fuera de juego.
Minuto 84
Suecia 3-1 Túnez
Suecia vuelve a mover sus piezas
Entra Mattias Svanberg por Jesper Karlström
Minuto 72
Suecia 3-1 Túnez
Túnez busca cambiar la cara con tres cambios
Entra Elias Achouri por Ellyes Skhiri
Entra Sebastian Tounekti por Elias Saad
Entra Hadj Mahmoud por Yan Valery
Minuto 72
Suecia 3-1 Túnez
Se reanuda el juego con un saque de meta de Suecia.
Minuto 68
Suecia 3-1 Túnez
Se realiza la pausa de hidratación de este segundo tiempo.
Minuto 65
Suecia 3-1 Túnez
Suecia hace los primeros cambios del partido
Entra Lucas Bergvall por Benjamin Nygren
Entra Elliot Stroud por Gabriel Gudmundsson
Minuto 59
Suecia 3-1 Túnez
Suecia poner más agua de por medio
Cuando Túnez empezaba a mostrar signos de recuperación, Viktor Gyökeres puso el 3-1 tras una mala salida tunecina y festejó su primer gol en el torneo y en un Mundial.
Inicio del segundo tiempo
Suecia 2-1 Túnez
Final del primer tiempo
Suecia 2-1 Túnez
Ambas escuadras no se hacen más daño y regresan a los vestidores después de un primer tiempo altamente dominado por Suecia.
Minuto 42
Suecia 2-1 Túnez
Se añaden 4 minutos más
Minuto 42
Suecia 2-1 Túnez
Túnez responde de cabeza
Rekik superó a los defensas suecos para ganar un remate de cabeza tras un centro desde el borde del área para poner el 2-1.
Minuto 29
Suecia 2-0 Túnez
Suecia vuelve a pegar
Alexander Isak recibió un pase a profundidad, enganchando hacia dentro y colocando el balón lejos de las manos del arquero tunecino.
Minuto 23
Suecia 1-0 Túnez
Se realiza la pausa de hidratación de este primer tiempo.
Minuto 12
Suecia 1-0 Túnez
Túnez perdona
Elias Saad sacó un disparo a las manos del arquero sueco Kristoffer Nordfeldt, pero estaba en fuera de juego.
Minuto 6
Suecia 1-0 Túnez
Suecia pega primero
Después de un mal rechace del arquero tunecino, el mediocampista Yasin Ayari disparó desde fuera del área para poner el 1-0.
Minuto 2
Suecia 0-0 Túnez
Primera falta del partido a favor de Suecia.
Inicio del primer tiempo
Suecia 0-0 Túnez
Arranca el partido con un estadio lleno.
Suecia y Túnez se enfrentan por quinta ocasión
Nuevo León “entra a la cancha” hoy domingo para vivir su noveno partido oficial de la justa veraniega, a lo largo de la historia.
La fiesta del futbol de 2026 inició el jueves pasado en territorio mexicano, pero hoy domingo es el turno de Nuevo León para “levantar el telón” y vivir de nueva cuenta un partido oficial de la justa futbolera.
Y es que a las 20:00 horas se jugará el partido 12 del actual evento en el Estadio Monterrey, con la batalla de la fase de grupos, del sector F, entre las selecciones de Suecia y Túnez.
Este es el primer duelo de esta índole en el inmueble que se ubica en el municipio de Guadalupe.
Los otros ocho que se jugaron en la Sultana del Norte, y que se dio en la competencia de México 1986, fueron en el desaparecido Estadio Tecnológico y en el Estadio Universitario.
El ganador del duelo de esta noche se apoderará de la cima del sector, ya que los otros combinados, Países Bajos Japón, empataron 2-2 hoy domingo.
Los de Túnez clasificaron al Mundial como primer lugar de la Confederación Africana (CAF), logrando 28 puntos de los 30 posibles; durante su clasificación mostraron una defensa excepcional, no les anotaron ni un gol.
Túnez tomó el control de su campaña de clasificación desde el principio, con tres victorias y un empate bajo la dirección del exentrenador Faouzi Benzarti.
El equipo alcanzó un nuevo nivel con la llegada de Sami Trabelsi, logrando seis victorias consecutivas y dominando su grupo de clasificación de la CAF al sumar 28 de los 30 puntos posibles.
Sorprendentemente, las Águilas de Cartago no aceptaron ni un solo gol en sus 10 partidos, un logro defensivo excepcional que refleja su organización y disciplina.
Su clasificación se oficializó durante la fecha FIFA de septiembre, cuando Mohamed Ali Ben Romdhane anotó el gol de la victoria en el último minuto contra Guinea Ecuatorial en la octava jornada.
Suecia y Túnez se medirán por primera vez en una Copa del Mundo.
En el historial general cuentan con cuatro antecedentes en amistosos internacionales, con un saldo de dos victorias para los europeos, una para los africanos y un empate.
El último enfrentamiento entre ambas selecciones favorece al conjunto africano.
Fue en un partido amistoso disputado en el año 2003, hace 23 años, donde Túnez logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0.
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