El que sigue: Inglaterra o República Democrática del Congo

La Selección Mexicana de Futbol ya enfrentó a los ingleses en un justa veraniega… y ante los congoleños midió fuerzas en un partido amistoso

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Este miércoles conoceremos al rival de México en Octavos de Final: Inglaterra o República del Congo, que se enfrentarán a las 10:00 horas en el Estadio Atlanta.

El duelo del Tricolor ante los ingleses o los congoleños se jugará el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México:

REPÚBLICA DEL CONGO

México y la República Democrática del Congo (RDC) registran únicamente un enfrentamiento histórico a nivel de selecciones mayores.

Se enfrentaron el 12 de mayo de 2006 en el Estadio Azteca, en un partido amistoso de despedida previo a la Copa del Mundo de Alemania.

En aquel duelo de preparación, México se impuso 2-1 a Congo.

Los dos goles de la Selección Mexicana fueron anotados por Francisco “Kikín” Fonseca, mientras que el descuento de los africanos llegó en los botines de Dieumerci Mbokani.

INGLATERRA

El historial entre las selecciones de México e Inglaterra registra 10 enfrentamientos entre oficiales y amistosos, con un saldo claramente favorable para los europeos: siete victorias para Inglaterra, un triunfo para México y dos empates.

La mayoría de estos duelos han sido en partidos amistosos, con un solo antecedente en Copas del Mundo: 16 de julio de 1966, Mundial de Inglaterra: Inglaterra 2-0 México.