El partido inaugural honorífico en la Pista Central duró alrededor de 3 horas con 30 minutos, luego de que Sinner arrasara en la primera ronda

Inicio / Deportes / Sinner vence a Kecmanovic con doble remontada en Wimbledon

El campeón Jannik Sinner remontó este lunes dos veces tras perder un set frente a Miomir Kecmanovic en Wimbledon.

Luego de un mes de sufrir un colapso en el Abierto de Francia, el italiano logró una victoria 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3.

El partido inaugural honorífico en la Pista Central duró alrededor de 3 horas con 30 minutos, luego de que Sinner arrasara con el 50.º del ranking en la primera ronda.

Sinner no había disputado un partido oficial desde que tuvo problemas de mareos durante una ola de calor en Roland Garros, cuando perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El partido con Kecmanovic se disputó en condiciones ideales, con cielos soleados y una temperatura de 24 °C. Entre las estrellas que se dieron cita en uno de los torneos más importantes del tenis, se encontraba el jugador David Beckham, gran fanático del deporte.

¿Quién es el campeón que perdió en la primera ronda del año siguiente?

El único ganador de individuales masculinos de Wimbledon en la era profesional (desde 1968) que perdió en la primera ronda del siguiente torneo es Lleyton Hewitt.

El australiano fue derrotado por Ivo Karlovic en su debut de 2003.