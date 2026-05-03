Sinner destroza a Zverev y conquista Madrid con récord histórico
Sinner aplastó al alemán en solo 58 minutos para coronarse en la Caja Mágica y convertirse en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos
- 03
-
Mayo
2026
El número uno del mundo Jannik Sinner confirmó su dominio absoluto sobre el circuito mundial al arrasar este domingo a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en apenas 58 minutos, conquistando por primera vez el Masters 1000 de Madrid.
El italiano, actual número uno del mundo, ofreció una actuación demoledora en la Caja Mágica, sin dar opciones al alemán, tercer clasificado del ranking ATP y dos veces campeón del torneo madrileño.
CHAMPION IN MADRID 🇪🇸🤩— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026
The moment @janniksin wrote a new chapter in tennis history by winning his fifth consecutive ATP Masters 1000 title!#MMOpen pic.twitter.com/Yoc4RDj6xT
Récord sin precedentes en la historia del tenis
Con esta victoria, Sinner se convirtió en el primer jugador en la historia en enlazar cinco títulos consecutivos de categoría Masters 1000.
Su racha comenzó en París el año pasado y se ha extendido con un inicio de 2026 simplemente arrollador: Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid.
Nunca antes un jugador había logrado semejante secuencia en este nivel.
La final también confirmó el dominio psicológico y deportivo del italiano sobre Alexander Zverev, a quien ya ha derrotado en nueve ocasiones consecutivas.
El alemán, que disputaba su cuarta final en Madrid, nunca logró encontrar respuestas ante la intensidad, precisión y agresividad del juego de Sinner.
Temporada perfecta y dominio absoluto
Sinner suma ya 23 victorias consecutivas en 2026, consolidando uno de los arranques de temporada más impresionantes de la era reciente.
Además, acumula 28 triunfos seguidos en torneos Masters 1000, reforzando una hegemonía que empieza a recordar las grandes dinastías del tenis moderno.
Aunque la Caja Mágica había coronado históricamente a especialistas en tierra batida, Sinner demostró que su versatilidad y potencia lo convierten en una amenaza imparable en cualquier superficie.
Su capacidad para dominar desde el fondo, acelerar puntos y neutralizar a rivales de élite como Zverev lo posiciona como el gran referente del tenis actual.
Tras conquistar Madrid con autoridad aplastante, Sinner llegará a Roland Garros como máximo favorito y con la posibilidad de extender una racha histórica que lo coloca ya entre los nombres más dominantes del tenis contemporáneo.
