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Sinner pierde en segunda ronda de Roland Garros ante ola de calor

Durante este encuentro, el tenista se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto ante cálidas temperaturas

  • 28
  • Mayo
    2026

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, perdió este jueves durante su segunda ronda del Roland Garros en Francia.

Esto sucedió durante la ola de calor que sorprendió a París, lo que provocó en el tenista problemas con mareos y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, después de desperdiciar dos oportunidades de sacar para el partido.

“No me sentí muy bien en la cancha.

Me costó, empecé a sentirme muy mareado, con muy poca energía. Al principio, estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente como que choqué contra la pared. 

No tenía energía, realmente. Estaba muy, muy plano. Todo el cuerpo. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil", añadió Sinner.

Durante este encuentro, el tenista se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido.

La temperatura al inicio del partido era de 29° y subió a 32° centígrados.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la pista. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero Sinner no pudo recuperarse.

Sinner pierde 18 de los últimos 20 juegos 

Sinner perdió 18 de los últimos 20 juegos. Al ser cuestionado sobre su retiro antes de que terminara el partido, Sinner dijo que en el "quinto conjunto todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Estaba en una situación difícil".

Pero Sinner tiene un historial de tener dificultades con el calor. Admitió que tuvo suerte en el Abierto de Australia en enero ante Eliot Spizzirri cuando el techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor.

También tuvo que retirarse de un partido en Shanghái en octubre que se disputó en medio de una humedad extrema.

 

 


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