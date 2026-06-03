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Deportes

Spurs y Knicks, listos para unas Finales inéditas

San Antonio y Nueva York iniciarán la disputa por el título de la NBA, serie marcada por el regreso de ambas franquicias a las Finales tras décadas de espera

  • 03
  • Junio
    2026

Durante unas horas, los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York realizaron prácticas este martes en una cancha que tenía pintado el logo de las Finales de la NBA en el círculo central. Hicieron entrevistas con el logo como telón de fondo y vieron menciones a las Finales prácticamente por todas partes.

Podría haber parecido normal, pero no lo era.

Este escenario —las Finales de la NBA— es algo nuevo para casi todos los integrantes de las plantillas de Spurs y Knicks, lo que significa que muy pocos jugadores de cualquiera de los dos equipos pueden tener una idea real de cómo se sentirá el momento la noche de hoy miércoles, cuando comience en San Antonio la serie número 80 por el título en la historia de la liga.

Ambos equipos tienen dos cosas importantes en común: será una experiencia nueva para muchos de sus integrantes y a todos les tomó una eternidad llegar hasta aquí.

“Enamorarme del baloncesto ocurrió muy temprano en mi vida”, comentó la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama.

“Quiero decir, tengo fotos mías con un balón de baloncesto a una edad en la que ni siquiera era lo suficientemente grande como para tener recuerdos”, añadió.

Sin duda, se crearán más recuerdos en los próximos cuatro a siete partidos.

Los Spurs buscan su sexto título y el primero desde 2014, mientras que los Knicks intentan conquistar su tercer campeonato y el primero desde 1973.

Se trata de un enfrentamiento que podría haberse diseñado en una sala de juntas: Nueva York es considerada la capital del mundo y los Knicks representan una marca icónica de la NBA; por su parte, los Spurs son una franquicia respaldada por una historia llena de campeonatos.


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