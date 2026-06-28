Su victoria inicial por 1-0 sobre la selección de Haití fue el primer triunfo de Escocia en cualquier Mundial masculino desde 1990

Inicio / Deportes / Steve Clarke deja a la Selección de Escocia tras quedar eliminada

Tras la eliminación de Escocia del Mundial 2026, el director técnico Steve Clarke dejará su cargo a pesar de firmar un contrato por cuatro años.

Clarke anunció su salida en una carta emotiva dirigida a los aficionados de la “Tartan Army”, poco después de que la victoria de Croacia por 2-1 sobre Ghana el sábado dejó a Escocia sin posibilidad de clasificarse.

Estuvo al frente de Escocia durante siete años y los llevó a disputar su primer Mundial desde 1998, además de que se clasificaron dos veces a la Eurocopa, algo que no logró desde 1996.

"Los jugadores de Escocia merecen todos los elogios y la admiración que reciben y fue realmente un honor que me llamaran su Gaffer. Gracias por contarme y buena suerte a mi sucesor".

Escocia queda eliminada por diferencia de goles en Mundial 2026

Escocia disputó su último partido el jueves, una derrota por 3-0 ante Brasil, pero tuvo que esperar varios días para ver si terminaría como uno de los mejores terceros lugares para conseguir su boleto.

Su victoria inicial por 1-0 sobre Haití fue el primer triunfo de Escocia en cualquier Mundial masculino desde 1990, pero ese estrecho margen de victoria terminó perjudicando al equipo tras sus posteriores derrotas.

La diferencia de goles fue el criterio de desempate entre los equipos que terminaron en tercer lugar de sus grupos con tres puntos.