Brandon Moreno triunfa ante Steve Erceg en el UFC México

El mexicano Brandon Moreno logró una victoria significativa este sábado, al derrotar a Steve Erceg por decisión unánime en el evento principal de UFC México, celebrado en la Arena CDMX de Ciudad de México.

Con un marcador de 49-46 por parte de los tres jueces, Moreno se impuso en una pelea técnica y competitiva que duró los cinco asaltos.

Este triunfo marcó su primera victoria en suelo mexicano dentro de la UFC, rompiendo una racha previa de 0-2-1 en eventos de la promoción en su país natal.

Moreno, ex campeón de peso mosca en dos ocasiones, mostró su habilidad y presión constante, superando a Erceg, quien venía de dos derrotas consecutivas y buscaba recuperar su posición en la división.

Con esta victoria, Moreno mejora su récord a 23-8-2 y fortalece su caso para una futura oportunidad por el título.

VICTORY FOR THE ASSASSIN BABY 🇲🇽



Brandon Moreno battles for 5 rounds to get his first win on home soil! #UFCMexico pic.twitter.com/p1QzlYiEUq