Escena

Filtran primer avance de Avengers: Doomsday con Chris Evans

Se filtró el primer avance de Avengers: Doomsday, que confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers rumbo al estreno de diciembre de 2026

  • 15
  • Diciembre
    2025

A casi un año de su estreno, las primeras imágenes de Avengers: Doomsday comenzaron a circular en redes sociales tras la filtración del primero de cuatro avances que Marvel y Disney planean exhibir exclusivamente en cines.

Confirmado el regreso de Steve Rogers

El adelanto confirma que Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers.

En la breve secuencia se le ve llegar a casa, cargar a un niño y revisar su traje del Capitán América, lo que apunta a que será una figura central en la nueva entrega del MCU.

La estrategia de Marvel

Disney lanzará cuatro avances distintos de Avengers: Doomsday, cada uno proyectado por una semana antes de Avatar: Fire and Ash.

La estrategia contempla presentar a los personajes de manera individual, en lugar de un tráiler tradicional de conjunto.

Tras el avance de Steve Rogers, se especula que el segundo se enfocará en el regreso de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, mientras que el tercero mostraría por primera vez a Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

El último avance sería más general, con la aparición de varios integrantes del equipo.

Dudas sobre el elenco original

Hasta el momento no se ha confirmado si Mark Ruffalo, Scarlett Johansson o Jeremy Renner participarán en la película, aunque su regreso no ha sido descartado.

Cabe recordar que Evans negó previamente su participación, siguiendo una estrategia similar a la de Andrew Garfield antes de Spider-Man: Sin Camino a Casa.

Fecha de estreno y panorama del MCU

Avengers: Doomsday tiene programado su estreno para el 18 de diciembre de 2026, luego de ser retrasada desde marzo.

La cinta compartirá fecha con Dune: Part Three, aunque se prevé que uno de los dos estrenos sea movido.


