Suiza golea a Bosnia y consigue primer triunfo en Mundial FIFA™

Suiza necesitó paciencia, cambios oportunos y contundencia en el momento justo para derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina y colocarse provisionalmente en la cima del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante más de una hora, el conjunto helvético se encontró con una Bosnia ordenada, intensa y respaldada por una afición que convirtió el Estadio de Los Ángeles en una auténtica caldera, sin embargo cuando el partido parecía encaminarse a un cierre incierto, aparecieron Johan Manzambi, Rubén Vargas y Granit Xhaka para inclinar definitivamente la balanza.

Un primer tiempo cerrado y sin espacios

Los primeros minutos estuvieron marcados por el equilibrio. Ambos equipos apostaron por el orden táctico y la disciplina defensiva, generando un duelo muy físico y con pocas concesiones.

Bosnia logró incomodar a los suizos con una presión intensa que aumentó conforme avanzó la primera mitad. Desde las tribunas, miles de aficionados balcánicos empujaron a su selección en busca de una ventaja antes del descanso.

A pesar de controlar más tiempo el balón, Suiza no encontraba claridad en los metros finales y comenzaba a desesperarse ante la falta de contundencia.

La mejor oportunidad del partido llegó al minuto 55 cuando Dan Ndoye recibió un servicio preciso dentro del área y sorprendió con una espectacular chilena que obligó al arquero bosnio a realizar una intervención salvadora.

Aquella acción fue el primer aviso serio de una selección suiza que comenzaba a inclinar el campo a su favor.

Poco después, al minuto 68, el guardameta helvético también tuvo que intervenir con una atajada clave para evitar que Bosnia golpeara primero.

Manzambi cambió la historia

El encuentro dio un giro definitivo tras los ajustes realizados desde el banquillo suizo.

Apenas unos minutos después de los cambios, Johan Manzambi aprovechó un despeje defectuoso de la defensa rival y sacó un disparo preciso al minuto 74 para romper el empate.

El gol liberó a Suiza y golpeó anímicamente a Bosnia, que además perdió a Tarik Muharemovic por expulsión poco después de la anotación.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, los helvéticos encontraron espacios que no habían existido durante gran parte del partido.

Vargas y Xhaka completan la goleada

Cabe señalar que la superioridad numérica terminó por reflejarse en el marcador.

Rubén Vargas amplió la ventaja al minuto 84 con una definición elegante ante la salida del arquero, mientras que Manzambi volvió a aparecer al minuto 90 para firmar su doblete tras una asistencia del propio atacante del Sevilla.

Bosnia logró descontar en el tiempo agregado gracias a Ermin Mahmic, quien aprovechó una desatención defensiva para marcar el 3-1 al minuto 93, sin embargo todavía quedaba tiempo para una última estocada.

Cuando se jugaba el minuto 96, Granit Xhaka apareció para cerrar la goleada y colocar el definitivo 4-1 que desató la celebración suiza.

El resultado deja a Suiza como líder provisional del Grupo B a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Canadá y Qatar.

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