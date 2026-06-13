Qatar empata de último minuto ante Suiza en el Mundial FIFA 2026™

Cuando parecía que Suiza tenía asegurada la victoria, un cabezazo de Boualem Khoukhi en tiempo de compensación cambió por completo la historia del partido. Qatar rescató un empate 1-1 en el cierre del encuentro correspondiente al Grupo B del Mundial 2026, evitando la derrota y consiguiendo un resultado que mantiene abiertas sus aspiraciones en el torneo.

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui resistió durante gran parte del encuentro el dominio suizo y encontró recompensa en los últimos instantes, desatando una celebración eufórica entre sus jugadores tras una de las igualadas más dramáticas de la primera jornada.

Suiza dominó, pero no logró sentenciar el partido

La selección suiza fue superior durante gran parte del compromiso. Controló la posesión del balón, generó las mejores oportunidades ofensivas y encontró la ventaja gracias a un penal convertido por Breel Embolo al minuto 17.

La acción se originó después de que el arquero qatarí Mahmoud Abunada derribara al delantero dentro del área. Aunque el guardameta quedó tendido sobre el césped tras el choque, pudo continuar en el partido después de recibir atención médica.

Desde los once pasos, Embolo definió con potencia para colocar el balón en el ángulo superior izquierdo y adelantar a los europeos.

Sin embargo, pese al control ejercido durante buena parte del encuentro, los dirigidos por Murat Yakin no lograron ampliar la diferencia, dejando con vida a un rival que nunca dejó de buscar una oportunidad para reaccionar.

Los arqueros también fueron protagonistas

El partido contó con intervenciones importantes en ambas porterías. Apenas en los primeros minutos, el guardameta suizo Gregor Kobel evitó la caída de su arco tras un mano a mano frente a Edmilson Junior.

Ya en la recta final, Kobel volvió a responder con una destacada atajada ante un remate a corta distancia de Ahmed Alaaeldin, cuando Qatar comenzaba a aumentar la presión en busca del empate.

Por su parte, Abunada logró recuperarse del penal cometido y realizó intervenciones que ayudaron a mantener a su equipo dentro del partido pese al dominio ofensivo suizo.

Khoukhi firma un empate que vale oro para Qatar

Cuando el reloj se acercaba al final y Suiza parecía encaminada a sumar sus primeros tres puntos, Qatar encontró el gol que cambió el desenlace.

En el cuarto minuto del tiempo añadido, Boualem Khoukhi apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo que venció a Kobel y desató la locura entre los futbolistas cataríes.

La anotación provocó una celebración emotiva sobre el terreno de juego, con varios jugadores derrumbándose por la emoción tras conseguir un resultado que parecía imposible minutos antes.

El empate permitió a Qatar sumar un punto valioso en un grupo que quedó completamente abierto, mientras que Suiza se marchó con la sensación de haber dejado escapar una victoria después de dominar gran parte del encuentro.

Ahora ambas selecciones deberán concentrarse en sus próximos compromisos, donde buscarán dar un paso más hacia la clasificación a la fase de eliminación directa.





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