Surinam y Curazao se acercan a histórica clasificación al Mundial

Richonell Margaret facturó un doblete en un lapso de dos minutos del segundo tiempo y Surinam vapuleó el jueves 4-0 como local a El Salvador, acercándose a clasificarse por primera vez a la Copa Mundial.

En la penúltima fecha de las eliminatorias de la CONCACAF, el doblete de Cecilio Waterman y el tanto de José Fajardo en el tramo final le dieron a Panamá el triunfo 3-2 en su visita a Guatemala para igualar a Surinam en la cima del Grupo A.

Tjaronn Cherry abrió el marcador en Paramaribo al cobrar un penal a los 44 minutos y Margaret perforó las redes a los 74 y 76. Dhoraso Moreo Klass puso cifras definitivas a los 83.

Con la victoria, Surinam se mantiene invicto y alcanzó los nueve puntos en su llave, la misma cantidad que Panamá. Guatemala (5 puntos) y El Salvador (3) quedaron sin opciones.

Surinam, que ostenta una mejor diferencia de goles que los panameños visitará a Guatemala en la última fecha el próximo martes. Panamá recibirá a El Salvador.

Doce equipos, divididos en tres grupos, compiten por tres plazas directas en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para el Mundial del próximo año. Estados Unidos, Canadá y México, equipos de esta misma zona, se clasificaron automáticamente como coanfitriones del torneo.

Los tres primeros de cada llave avanzan directamente y los dos mejores segundos van a un repechaje intercontinental de seis selecciones que se disputará en marzo. En el primer Mundial ampliado a 48 selecciones, la CONCACAF podría llegar a tener hasta ocho representantes, algo inédito.

Panamá, que busca acudir a su segundo Mundial y al primero desde Rusia 2018, se fue al descanso al frente con los tantos de Waterman (30 y 44 minutos). Guatemala no bajó los brazos y lo niveló mediante Arquímides Ordóñez (69) y Rudy Muñoz (72).

Fajardo (78) culminó un contragolpe para sentenciar la victoria panameña. Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, seguirá esperando por su primera experiencia mundialista.

Surinam, una de las naciones fundadoras de la CONCACAF en 1961, alcanzó la ronda final de las eliminatorias por primera vez desde 1978.

El Salvador sufrió su cuarta derrota consecutiva y con tres puntos quedó eliminado. La Selecta no acude a un Mundial desde la cita de España 1982.

Curazao controla su destino

También el jueves, Jordi Paulina anotó dos veces y Curazao arrasó 7-0 a Bermudas. Jugará contra Jamaica por un boleto directo al Mundial.

Paulina anotó a los 48 y 63 minutos, mientras que Leandro Bacuna (7), Juninho Bacuna (32), Sontje Hansen (59), Ar' Jany Martha (82) y Roshon van Eijma (90) añadieron goles para Curazao, selección dirigida por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat.

Advocaat ha estado al mando del equipo nacional de Holanda en tres ocasiones y dirigió a Corea del Sur, Bélgica y Rusia antes de asumir el cargo con la selección curazoleña, que nunca se ha clasificado a un Mundial.

Con la convincente victoria, Curazao llegó a 11 puntos y lidera el Grupo B sobre Jamaica, que empató 1-1 con Trinidad y Tobago.

Jamaica, cuya única participación mundialista fue en Francia 1998, es dirigida por Steve McLaren, ex entrenador de la selección de Inglaterra. Los Reggae Boys recibirán a Curazao en el Estadio Nacional de Kingston el próximo martes.

Curazao necesita una victoria o un empate para clasificar, mientras que Jamaica requiere una victoria.

Todo abierto en el Grupo C

Con los goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, Nicaragua protagonizó la sorpresa al doblegar 2-0 a Honduras

Hernández abrió la cuenta a los 12 minutos y Moreno lo liquidó a los 82 por los nicaragüenses.

Además, el tanto de Frantzdy Pierrot a los 44 minutos bastó para que Haití derrotase 1-0 a la Costa Rica que conduce el técnico mexicano Miguel Herrera.

Rumbo a la última fecha, Honduras lidera el grupo con ocho puntos, la misma cosecha de Haití, pero con mejor diferencia de goles. Costa Rica sigue en carrera con seis unidades. Nicaragua quedó eliminada con cuatro.

Haití no se clasifica a un Mundial desde 1974.

El martes, Costa Rica recibirá a Honduras y Nicaragua será visitante ante Haití.

