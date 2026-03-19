Surinam lanza convocatoria para playoff mundialista en Monterrey

La selección de Surinam dio a conocer su convocatoria de 26 futbolistas para disputar la Reclasificación Intercontinental rumbo al Mundial 2026, con una plantilla integrada completamente por jugadores formados en Europa y encabezada por su nuevo referente ofensivo, Joel Piroe.

El delantero del Leeds United, de 26 años, fue incluido por primera vez tras aceptar en enero representar al país de origen de su padre, luego de haber jugado en categorías juveniles con Países Bajos.

Refuerzan ataque con talento europeo

Piroe llega como una de las principales cartas ofensivas del equipo surinamés, respaldado por su experiencia en clubes como PSV, Swansea City y actualmente en el futbol inglés.

A su lado destacan nombres como Sheraldo Becker, atacante del Mainz 05 en la Bundesliga, y Gyrano Kerk, del Royal Antwerp de Bélgica, quienes serán claves en el esquema ofensivo.

También figura Richonell Margaret, del Go Ahead Eagles neerlandés, en una delantera con experiencia en ligas competitivas del continente europeo.

Plantilla sin jugadores locales

Un rasgo distintivo del equipo es que ninguno de los convocados milita en la liga local de Surinam. Todos los futbolistas desarrollaron su carrera en Europa y cuentan con raíces surinamesas.

El plantel incluye elementos que juegan en Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Italia, Turquía y otras ligas, lo que le da al equipo un perfil internacional.

Duelo clave en el “Gigante de Acero”

Surinam enfrentará a Bolivia el próximo 26 de marzo en el Estadio Monterrey, conocido como el “Gigante de Acero”, en la semifinal del repechaje mundialista.

El ganador avanzará a la final del 31 de marzo, donde se medirá ante Irak por el último boleto disponible a la fase de grupos del Mundial 2026.

Con una base sólida en el futbol europeo, Surinam buscará dar la sorpresa en Monterrey y conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo.

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