Los jugadores a su alrededor se dieron cuenta de inmediato de una posible lesión al ver cómo se sujetaba la pierna con una mano y con la otra se cubría la boca

Inicio / Deportes / Suspenden a Madibo tras fracturar pierna de Koné contra Canadá

El jugador de Qatar, Assim Madibo, fue suspendido este miércoles de por lo menos cinco partidos por la falta que provocó la fractura de la pierna del mediocampista Ismaël Koné este martes en su encuentro con Canadá.

Madibo recibió una tarjeta roja directa por el incidente durante la victoria de Canadá 6-0 sobre Qatar el jueves pasado en Vancouver.

La primera victoria de Canadá en un Mundial se vio opacada por la lesión de Koné, quien fue retirado en camilla y posteriormente se sometió a una cirugía por fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Koné fue derribado por la espalda al minuto 51, pero aunque en el momento no se generó una alarma, el momento se intensificó al ver el resultado de tal contacto.

Los jugadores a su alrededor se dieron cuenta de inmediato de una posible lesión al ver cómo se sujetaba la pierna con una mano y con la otra se cubría la boca.

Madibo también se mostró visiblemente afectado y se disculpó personalmente con Koné después del partido.

“No pueden ni siquiera imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y rezan por mí”, publicó Koné en Instagram.

La sanción no es la más grande que la FIFA haya impuesto en una justa mundialista.

La más grave fue para el delantero uruguayo Luis Suárez, quien fue suspendido nueve partidos e inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses luego de morder al defensor italiano Giorgio Chiellini en 2014.