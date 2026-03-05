Suspenden audiencia de 'El Congo' tras sufrir presunto infarto

La audiencia establecida para uno de los presuntos criminales involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, Gerardo "N", alias "El Congo" fue suspendida después de que el acusado sufrió aparentemente un infarto durante la audiencia celebrada en el Cereso de Alto Impacto de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, el acusado presentó un dolor intenso en el pecho, así como dificultades para respirar, por lo que su defensa pidió la interrupción inmediata del acto.

Ante esto, "El Congo" fue trasladado hacia un hospital bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser atendido. Hasta el momento, permanece bajo observación médica.

Aseguraron que la continuidad del proceso dependen exclusivamente de lo que dictaminen los especialistas.

Cae 'El Congo', ligado a ataque contra alcalde de Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Aquí te presentamos la nota completa: Cae 'El Congo', ligado a ataque contra alcalde de Uruapan

Comentarios