el_congo_infarto_audiencia_michoacan_jpg_d8100e9775
Suspenden audiencia de 'El Congo' tras sufrir presunto infarto

Aseguraron que la continuidad del proceso en contra de uno supuesto involucrado en el asesinato de Carlos Manzo depende exclusivamente de su diagnóstico médico

  • 05
  • Marzo
    2026

La audiencia establecida para uno de los presuntos criminales involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, Gerardo "N", alias "El Congo" fue suspendida después de que el acusado sufrió aparentemente un infarto durante la audiencia celebrada en el Cereso de Alto Impacto de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, el acusado presentó un dolor intenso en el pecho, así como dificultades para respirar, por lo que su defensa pidió la interrupción inmediata del acto.

Ante esto, "El Congo" fue trasladado hacia un hospital bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser atendido. Hasta el momento, permanece bajo observación médica.

Aseguraron que la continuidad del proceso dependen exclusivamente de lo que dictaminen los especialistas.

Cae 'El Congo', ligado a ataque contra alcalde de Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

EH FOTO VERTICAL (9).jpg

Aquí te presentamos la nota completa: Cae 'El Congo', ligado a ataque contra alcalde de Uruapan

 

 

 

 

 


