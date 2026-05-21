Suspenden juicio contra la acusada por ataque a Rihanna

El proceso penal contra la mujer acusada de disparar contra la residencia de Rihanna y A$AP Rocky en Beverly Hills fue suspendido temporalmente mientras un tribunal especializado determina si la señalada es mentalmente competente para enfrentar juicio.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Associated Press, la acusada, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, será sometida a evaluaciones psiquiátricas luego de que su defensa planteara dudas sobre su estado mental durante las audiencias realizadas en Los Ángeles.

Tribunal de salud mental revisará el caso

La jueza Shannon K. Cooley ordenó transferir el expediente a un tribunal de salud mental en Hollywood, encargado de analizar si la acusada comprende el proceso judicial y puede colaborar con su defensa legal.

El defensor público adjunto Derek Dillman aseguró que la revisión busca garantizar que se respeten los derechos de Ortiz dentro del procedimiento penal.

“Es obligación ética tanto del abogado como del tribunal garantizar que se protejan los derechos de la Sra. Ortiz”, explicó Dillman.

En caso de ser declarada incapaz mentalmente, la mujer podría permanecer internada de manera indefinida en un hospital psiquiátrico estatal hasta ser considerada apta para enfrentar juicio.

Enfrenta múltiples delitos graves

Ortiz enfrenta cargos por intento de asesinato, diez acusaciones de agresión con arma semiautomática y otros tres delitos relacionados con disparar contra viviendas o vehículos ocupados.

Las autoridades señalaron que la acusada no contaba con antecedentes penales y trabajó durante más de una década como logopeda certificada en Florida. Hasta ahora, la fiscalía no ha revelado cuál habría sido el motivo del ataque ni si existía alguna relación previa entre Ortiz y la cantante barbadense.

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