Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HJD_1_RR_4ag_AAQQC_8_7dfc25268d
Deportes

Taylor Swift y Travis Kelce aparecen en partido Cavaliers-Knicks

La cantante y el jugador de la NFL asistieron al Juego 3 entre Cavaliers y Knicks, donde acapararon la atención desde la primera fila del Rocket Arena

  • 24
  • Mayo
    2026

La superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce fueron algunas de las figuras más comentadas durante el tercer partido de las Finales de la Conferencia Este entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.

La pareja apareció en primera fila del Rocket Arena de Cleveland poco antes del inicio del encuentro, provocando una inmediata reacción entre los aficionados que se encontraban en el recinto.

La llegada de Swift y Kelce atrajo todas las miradas dentro de la arena, donde seguidores y asistentes comenzaron a señalar y grabar el momento mientras ambos se dirigían a sus asientos acompañados por personal de seguridad.

Kelce, originario de Cleveland Heights, suburbio ubicado al este de la ciudad, saludó y animó a la multitud antes de tomar asiento junto a la cantante.

La presencia de ambos se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la noche, especialmente mientras los Cavaliers intentaban reaccionar tras perder los dos primeros encuentros de la serie ante Nueva York.

Travis Kelce mostró su apoyo a su ciudad natal

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a los equipos deportivos de Cleveland, incluyendo a los Cavaliers y a los Cleveland Guardians.

HJC7ODqaoAAYBKK.jfif

Durante el partido, Kelce protagonizó uno de los momentos más virales al beberse una cerveza de un solo trago frente a las cámaras, mientras el público respondía con aplausos y ovaciones.

El jugador recientemente firmó una extensión de contrato por tres años y 54 millones de dólares con Kansas City, consolidándose como una de las principales figuras de la NFL.

Taylor Swift volvió a aparecer en un evento deportivo

Desde que comenzó su relación con Kelce, Taylor Swift se ha convertido en una presencia frecuente en eventos deportivos relacionados con la carrera del jugador.

La cantante ha asistido regularmente a partidos de los Chiefs y también acompañó a Kelce al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Yankee Stadium durante 2024.

HJD1RSAbsAA73hF.jfif

En Cleveland, las cámaras captaron varios momentos de complicidad entre ambos, incluyendo una escena en la que Swift aparentemente le entregó discretamente un chicle a su prometido mientras conversaban en primera fila.

Knicks mantienen ventaja en la serie

Los New York Knicks llegaron al tercer juego con ventaja de 2-0 en la serie luego de imponerse en los primeros dos encuentros disputados en el Madison Square Garden.

Por su parte, los Cleveland Cavaliers buscaban aprovechar la localía para evitar quedar al borde de la eliminación en las Finales de la Conferencia Este

Swift y Kelce anunciaron su compromiso el año pasado, y diversos reportes apuntan a que la pareja podría celebrar su boda durante el próximo verano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

taylor_90ae6adc3f
Taylor Swift está invitando de esta particular manera a su boda
TAYLOR_SWIFT_3c79206875
Taylor Swift y su batalla legal por la propiedad intelectual
EH_DOS_FOTOS_87_d8dabb7ffe
Taylor Swift arrasa con ocho nominaciones en los AMAs 2026
publicidad

Últimas Noticias

inversion_mexico_59f48395d4
¡Llueven dólares!: aumenta 10% inversión extranjera en México
fonacot_llama_trabajadores_tramitar_credito_manera_directa_efe0d4b486
Fonacot llama a trabajadores a tramitar crédito de manera directa
explosion_planta_quimica_952908cb94
Descartan riesgo de explosión en tanque químico en California
publicidad

Más Vistas

image00001_822e26f54b
Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
Alejandro_Marcovich_a293f8d316
Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral y está en coma
publicidad
×