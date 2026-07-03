Dolly Parton agradece donación de Taylor Swift y Travis Kelce

La cantante Dolly Parton agradeció a Taylor Swift y Travis Kelce por donar 2 millones de dólares a su Biblioteca de la Imaginación.

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La cantante Dolly Parton agradeció públicamente a Taylor Swift y al jugador de la NFL Travis Kelce por la donación de 2 millones de dólares destinada a la Biblioteca de la Imaginación, el programa de fomento a la lectura impulsado por la artista.

En un mensaje en video, Parton expresó su emoción por el apoyo recibido y destacó que la aportación permitirá fortalecer la labor educativa que realiza su fundación.

"Taylor y Travis, soy Dolly, y me acaban de informar que ustedes dos donarán 2 millones de dólares a mi Biblioteca de la Imaginación. ¡Muchísimas gracias! Estoy impresionada y muy agradecida por su generosidad".

Thank you @taylorswift13 and @tkelce for the generous gift to @dollyslibrary! ❤️ I wish you both the best, and know that I will always love you. pic.twitter.com/HHxNzYTl7z — Dolly Parton (@DollyParton) July 3, 2026

Dolly bromea sobre el futuro de la pareja

Durante el mensaje, la intérprete también hizo una broma sobre la relación entre Swift y Kelce, al referirse a la posibilidad de que formen una familia.

"Ahora, es evidente que ustedes dos han dado de regreso una parte clave de sus vidas, así que, hey, cuando tengan el primer bebé, ¿puedo tenerlo? Porque ese va a ser un bebé especial".

Asimismo, recordó la misión de la Fundación Dollywood y aseguró que la donación permitirá ampliar el alcance de sus programas.

"La misión de la Fundación Dollywood es soñar más, cuidar más, aprender más y ser más. Y gracias de nuevo por su don muy generoso. Continuaremos esa misión, incluso de formas más grandes ahora con su dinero".

La cantante cerró su mensaje con una referencia a uno de sus mayores éxitos musicales.

"Gracias y sé que siempre los amaré".

Millonarias donaciones a organizaciones benéficas

De acuerdo con un representante de la pareja, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron durante esta semana donaciones por un total de 26 millones de dólares destinadas a por lo menos 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos.

Las aportaciones benefician a nueve bancos de alimentos, una organización dedicada a combatir la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

El comunicado difundido por su representante señala únicamente que las donaciones fueron realizadas esta semana y no hace referencia a los rumores sobre una posible boda entre la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs, la cual, según diversas versiones, podría celebrarse este fin de semana en Nueva York.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente los planes para contraer matrimonio.