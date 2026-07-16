Tigres… ¿Campeón en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

Los torneos donde “La U” conquista cetros ligueros es en los que porta “Tigres” en la playera a la altura del pecho, palabra que aparece en su nuevo jersey

Tigres presentó ayer miércoles su nuevo jersey como local… y esto es un buen indicio para el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Y es que cada vez que los felinos han sido Campeones de la Primera División del futbol mexicano, es en los certámenes en los cuales porta la palabra “Tigres” al frente de la playera, a la altura del pecho… tal y como aparece en el actual diseño de local, que utilizará en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, mismo en el que entran este jueves en acción al visitar a Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana a las 21:10 horas, tiempo de Monterrey.

Los felinos se han coronado en ocho ocasiones en el máximo circuito: en las temporadas largas de 1977-1978 (ante Pumas) y 1981-1982 (ante Atlante), además de los torneos cortos del Apertura 2011 (ante Santos Laguna), 2015 (ante Pumas), 2016 (ante América), 2017 (ante Rayados), así como el Clausura 2019 (ante León) y 2023 (ante Chivas)… y en todas estas campañas había un común denominador: portaban la palabra “Tigres” al frente de la “lima”, a la altura del pecho.

Recientemente, con Guido Pizarro como técnico, el conjunto de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, perdieron una Final de Liga y otra serie por el título en la Copa de Campeones de la Concacaf… y curiosamente ambas las perdieron, ya que en las playeras no aparecía la palabra “Tigres” a la altura del pecho en la playera de local.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2026

Fase regular - Fecha 1

Xolos Vs Tigres

Estadio Caliente

21:10 horas -Hoy

Fox One

Otro juego de este jueves

Necaxa Vs Atlante

Estadio Victoria

19:00 horas

Fox One

LOS TÍTULOS DE LIGA MX