Definen fecha de Campeón de Campeonas entre América y Tigres

La Liga MX Femenil confirmó el jueves los detalles del partido por el Campeón de Campeonas 2026, que enfrentará a América Femenil y Tigres UANL Femenil, los equipos que conquistaron los dos torneos del ciclo futbolístico 2025-2026.

El encuentro se jugará el próximo 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas, escenario que albergará uno de los duelos más esperados del futbol femenil mexicano.

La cita está programada para las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y definirá al mejor equipo de la temporada en un partido único.

Un título más está en juego. 🏆

América 🦅 y Tigres 🐯 se encuentran en el Campeón de Campeonas para escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades mas desafiantes de la Liga BBVA MX Femenil.



🗓️Domingo 26 de julio

⏰6:30 p.m. (CDMX)

🏟️ San Antonio, Texas



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El Campeón de Campeonas reúne a los clubes que conquistaron los dos campeonatos cortos de la campaña.

Tigres obtuvo su lugar tras proclamarse campeón del Apertura 2025, mientras que América aseguró su participación luego de conquistar el Clausura 2026.

El formato mantiene la dinámica utilizada en las ediciones recientes: un solo encuentro para definir al ganador del trofeo.

Tigres va por otro título; América busca hacer historia

El duelo también representa una oportunidad para ampliar el palmarés de ambos clubes.

Tigres buscará conquistar su cuarto título de Campeón de Campeonas y reafirmar su condición como el equipo más exitoso en la historia de la Liga MX Femenil.

Por su parte, América intentará levantar este trofeo por primera vez y sumar un nuevo logro a una etapa de crecimiento que lo ha colocado entre los equipos más competitivos del país.

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