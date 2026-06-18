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Deportes

Tigres envía uno de sus canteranos a formación con Bayern Múnich

El juvenil Ferhney Ramírez se unirá a la cantera bávara, esto como parte del convenio entre los nicolaítas y el campeón de Alemania para formar jovenes

  • 18
  • Junio
    2026

Aunque recientemente no han abundado las noticias positivas en el Club Tigres, una buena llegó para los felinos, o al menos a sus fuerzas básicas, pues uno de sus jugadores partió al Bayern Múnich, uno de los mejores equipos del mundo.

Según informó la dirigencia auriazul, el juvenil Ferhney Ramírez se unirá a la cantera bávara, esto como parte del convenio entre los nicolaítas y el campeón de Alemania, que colaboran para mejorar a sus jugadores.

El defensor de apenas 17 años estará en el FC Bayern World Squard, que busca observar a talentos de todo el mundo que podrían tener oportunidad de unirse al equipo y continuar con su proceso de formación en el Viejo Contiente.

Ramírez es uno más de los canteranos enviados desde San Nicolás a Múnich, que está posicionada como una de las mejores academias del mundo, de la cual salieron figuras mundiales como Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm o Toni Kroos.

¿Quién es Ferhney Ramírez?

Ferhney Ramírez es un defensor central formado en la academia de Tigres, siempre destacado durante todo su proceso de formación.

De momento no ha visto minutos con el primer equipo, pero sin duda su paso por el fútbol alemán ayudará a que de un salto de calidad importante.

Fue tiutlar indiscutible con el equipo, viendo acción en 35 encuentros, en los que sumó más de 3,000 minutos de juego.


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