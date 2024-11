Tigres femenil consigue un empate, ¡con sabor a final!

Esta noche en el partido de ida de la fase de Semifinales, América y Tigres Femenil empatan 1-1, con anotaciones de Thembi Kgatlana por parte de las ‘Amazonas’ y de Priscila Flor Da Silva por las azulcremas. Con este resultado, las de Milagros Martínez se colocan con una ligera ventaja para disputar una nueva Final.

Un frío viento se hacía sentir en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y que se hacía sentir aún mas con el viento, en punto de las 21:00 horas la Juez Central Francia María González Martínez hizo sonar su ocarina se inició el duelo entre las 'Águilas' y las de la 'U'. Con un parado muy similar, tanto las de Ángel Villacampa como las de Milagros Martínez salían muy intensas en busca de hacer daño a su rival.

Desde un inicio, las del América no cesaron en tocar la puerta de las de la UANL, elaborando un sin número de jugadas a velocidad por los costados del rectángulo verde en la búsqueda de ‘ponerle número a la casa’, pero, las felinas se replegaron ordenadamente, cerrando filas y alejando el balón del marco encomendado a Cecilia Santiago.

Al minuto 17' de acción se teje una jugada por la pradera izquierda por conducto de Lizbeth Ovalle quien manda su centro al corazón del área, tras una serie de rechaces de sus compañeras en el remate, la sudafricana Thembi Kgatlana se encuentra con el esférico desde fuera del área y manda un potente disparo que termina en el fondo de las redes para poner los cartones 1-0.

El reloj no cesaba en su avanzar y las de Villacampa tenían aprisionadas a sus rivales en su primer cuarto de cancha, quienes no veían lo duro sino lo tupido del ataque azulcrema. Para mala fortuna de las de Coapa el esférico no se incrustaba en la portería rival y luego de cumplir el agregado de tres minutos, otorgado por la silbante Francia González se dio por terminada la primera parte de la batalla.

Para la parte complementaria, ambas escuadras no ejecutaron movimientos en su once inicial, continuaba el tan marcado 4-3-3 de ambos equipos que, daba la sensación de que la película vista en la parte inicial volvería a proyectarse. Un América volcado al ataque y unas Tigres replegadas a piedra y lodo en su zona defensiva.

Con el andar de los minutos en el cronómetro, ambos timoneles españoles modificaron su parado inicial en el rectángulo verde, en busca de otorgarle frescura en sus diversas zonas del campo y causar peligro en el área rival. A los 83' minutos un desborde por la pradera izquierda de la escuadra americanista y que define la brasileña Priscila Flor Da Silva quien se antepone a Greta Espinoza para el 1-1.

El cierre de la batalla fue un ir y venir en cada área, con gran peligro y una sensación de cantar el gol que marcara diferencia era lo que esperaban los aficionados que se dieron cita en el coso de la Alcaldía Benito Juárez. Luego de cumplirse el añadido de siete minutos decretado por la Colegiada González Martínez se decretó el final de esta entretenida batalla.

La llave de Semifinales está mas viva que nunca y se resolverá el domingo próximo en el Estadio Universitario 19:06 horas. El triunfo o empate de las ‘Amazonas’ las pone en la Final del Apertura 2024.

Comentarios