Tigres jugará sin Gignac la ida de la semifinal ante Pumas

Los Tigres de la UANL dieron una mala noticia a los aficionados previo al partido de ida de la semifinal contra Pumas: André Pierre Gignac no viaja a la Ciudad de México.

El delantero francés presentó molestias físicas y no está en condiciones de jugar, trascendió al medio día de este miércoles, mientras el equipo llevaba a cabo su último entrenamiento en el Estadio Universitario antes del partido.

A través de un comunicado en redes sociales, el club Tigres informó que el área médica, en conjunto con el cuerpo técnico, decidieron que André-Pierre Gignac no haga el viaje a la Ciudad de México para darle seguimiento a su tratamiento de la pubalgia. Esto con la finalidad de tenerlo listo para el juego de vuelta de la semifinal del próximo domingo.

La noticia sorprendió a los aficionados felinos que lamentaron la ausencia de Gignac en un partido importante y el tan esperado gol número 200 con Tigres tendrá que esperar.

📌 Le informamos a nuestra afición que como parte de los cuidados que se tienen con André-Pierre Gignac para darle seguimiento a su tratamiento de la pubalgia, el área médica decidió, en conjunto con el cuerpo técnico, que no haga el viaje a la Ciudad… pic.twitter.com/hcJDeqANsc — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 6, 2023

Por otra parte, los que no ocultaron su felicidad por la ausencia del francés para el encuentro en Ciudad Universitaria, fueron los aficionados de Pumas, quienes ya se ven en la final.

"Gignac no juega mañana, Pumas está en la gran final del futbol mexicano", "No juega Gignac mañana es tu momento Pumas de tomar ventaja, golealos 3-0 mañana", "La virgen juega de este lado (Pumas)", "Jajajaja la neta, Gignac prácticamente era gol seguro, ojalá también se pierda la vuelta", "La Fortuna está con nosotros al momento. Justo comenté que Gignac ha sido nuestro principal coco en los últimos años", "Señooor, me has mirado a los ojooos. A Gignac le temblaron las piernas y no juega en CU". fueron algunos de los comentarios de aficionados de Pumas que 'celebraron' la ausencia del francés.

Aunque, sin duda, es una baja importante para los auriazules, sus aficionados se muestran confiados en el equipo, pues cuentan con Nicolás Ibáñez para sustituir a Gignac que el pasado encuentro hizo 'explotar' El Volcán con una "obra de arte" como gol y que terminó por eliminar al Puebla en cuartos de final en la Liga MX.

El primer partido de ida de semifinales entre Pumas y Tigres se llevará a cabo mañana 7 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Olímpico Universitario y podrás verlo por Azteca 7.

