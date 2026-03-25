Tigres se quedan sin puntería… ¡y sin triunfo!

Los Tigres de la UANL pagaron caro su falta de contundencia ofensiva y terminaron por caer 68-74 ante los Tigres Blancos de la Universidad Madero (UMAD), en un encuentro en el que iniciaron con dominio, pero que se les escapó conforme avanzaron los minutos.

El conjunto felino arrancó con determinación y agresividad, reflejando en la duela su intención de imponer condiciones desde el inicio. En apenas cinco minutos, los locales construyeron una ventaja de 15-5, apoyados en una defensa intensa y rápidas transiciones ofensivas que descontrolaron momentáneamente a su rival.

Sin embargo, el panorama cambió de forma paulatina. A pesar de recuperar balones y generar oportunidades, los jugadores de la UANL comenzaron a caer en exceso de pases y poca decisión para atacar el aro. Esa falta de claridad permitió a la UMAD reorganizar su esquema defensivo, cerrando espacios y obligando a tiros incómodos o, en muchos casos, evitando que siquiera se concretaran.

El ajuste fue determinante. Los Tigres Blancos reaccionaron y lograron darle la vuelta al marcador antes del cierre del primer cuarto, que terminó 22-24 a su favor, marcando el inicio de un partido mucho más equilibrado y disputado.

Durante el segundo periodo, la intensidad se mantuvo al máximo. Ambos equipos intercambiaron canastas en una constante lucha por el control del juego, lo que se tradujo en cuatro cambios de liderazgo y ocho empates. No obstante, la UMAD mostró mayor consistencia en momentos clave, logrando irse al descanso con ventaja de 38-44.

Para el tercer cuarto, el equipo poblano mantuvo la inercia. Con una ofensiva más ordenada y efectiva, y aprovechando los espacios que dejaba la UANL en su intento por presionar, los visitantes ampliaron la diferencia a 52-62, colocando contra las cuerdas a los felinos.

Lejos de rendirse, los Tigres de la UANL encontraron una reacción en el último periodo. Impulsados por su afición, elevaron la intensidad defensiva y lograron acortar distancias, generando un cierre de partido cargado de dramatismo.

Los últimos cinco minutos fueron los más intensos del encuentro. La UANL se acercó en el marcador y encendió las gradas, que comenzaron a ilusionarse con una posible remontada. Sin embargo, en los momentos decisivos volvió a aparecer la falta de contundencia ofensiva, sumada a la solidez defensiva de la UMAD, que logró frenar los embates finales.

Con mayor control en la recta final, los Tigres Blancos aseguraron el triunfo por 68-74, llevándose un resultado clave como visitantes.

En el plano individual, René Ramos destacó por la UANL al convertirse en el máximo anotador del encuentro para su equipo con 24 puntos, siendo uno de los pocos referentes ofensivos constantes. Por parte de la UMAD, Pablo Andrade lideró a su escuadra con 15 unidades y una actuación completa al disputar los 40 minutos del partido.

En cuanto a las alineaciones, la UANL inició con Julio Rodríguez, Karol Cruz, Julio César Rodríguez, Patricio Ugalde y René Ramos, bajo la dirección del coach Jonathan Banda. Por su parte, la UMAD arrancó con Josué Ocampo, Pablo Andrade, Iván Esperanza, Víctor Rodríguez y César González, comandados por el coach Jorge Villaseñor.

Desde la banca, los Tigres de la UANL aportaron 21 puntos, superando a los relevos de la UMAD, que sumaron 16. No obstante, ese aporte no fue suficiente para compensar las inconsistencias ofensivas del equipo titular.

La derrota deja a la UANL con la tarea de mejorar su toma de decisiones en ataque, especialmente en momentos clave, si quiere mantenerse competitivo en sus próximos compromisos. Mientras tanto, la UMAD reafirma su capacidad para ajustar sobre la marcha y capitalizar los errores del rival, cualidades que le permitieron salir con la victoria en un duelo exigente.

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