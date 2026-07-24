Tigres tiene de ‘cliente’… ¡al Atlético de San Luis!

Los de la UANL vuelven el sábado al Estadio Universitario para ver acción en juego de la Fecha 2 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Tal parece que Tigres podría tener debut triunfal este sábado como local en el Estadio Universitario, en la Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, dentro de la Fecha 2, en duelo que iniciará a las 21:00 horas.

Y es que los felinos se medirán al Atlético de San Luis, rival al que han enfrentado en 18 ocasiones, en cualquier escenario, y ante el cual sólo registran dos derrotas, a cambio de 10 victorias y seis empates, con 33 goles a favor y 16 en contra, para una diferencia de goles positiva de +17.

Los auriazules vienen de perder en la primera jornada, al caer 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana, mientras que los potosinos tropezaron en casa, en el Estadio Alfonso Lastras, al sucumbir 3-2 ante Cruz Azul.

La primera victoria de los potosinos ante los de la UANL fue en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa MX del Torneo Apertura 2018, el 24 de julio de aquel año en el Estadio Alfonso Lastra, al triunfar por 2-1, en duelo que inició a las 19:00 horas.

El segundo y último triunfo se dio en la Liguilla del Torneo Apertura 2024, en la Ida de los Cuartos de Final, por 3-0 en el Estadio Alfonso Lastras, el 28 de noviembre de aquel año, en desafío que arrancó a las 19:00 horas.

FICHA

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2026

Fase regular - Fecha 2

Tigres Vs San Luis

Estadio Universitario

21:00 horas - Azteca 7