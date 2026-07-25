Tigres empata con Atlético de San Luis en el Universitario

En el agregado se vió a ambas escuadras con la intención de marcar ese gol que le diera el triunfo. Culminado el agregado, el nazareno decretó el final

La jornada 2 del torneo de Apertura 2026 trajo para Tigres un empate de 2-2 ante el Atlético de San Luis, esta noche en el Estadio Universitario. Con este resultado, los pupilos de Guido Pizarro cosechan su primera unidad de la campaña en un duelo de alternativas.

Las anotaciones de los de amarillo total fueron obra de Fernando Gorriarán y Diego Sánchez; por los potosinos clavaron el gol Rafael Llorente y David Rodríguez. Para la fecha 3 los de la ‘U’ visitarán el Estadio Corregidora para hacerle los honores al Querétaro; el juego será el próximo sábado 1 de agosto de 2026 en punto de las 17:00 horas.

Un merecido empate entre regios y potosinos

Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx y de rendirle honores a nuestra enseña nacional; el capitalino Luis Alfredo García Rodríguez hizo sonar su ocarina para el desarrollo del partido entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los comandados por el queretano Diego Andrei Mejía Campo.

El parado en el rectángulo verde que envió el ‘Conde’ Pizarro mostró su tradicional 4-2-3-1, mientras que, el cuadro de Diego Mejía se acomodó en ‘El Volcán’ con un 3-4-2-1; donde si bien es cierto que la lucha en el medio campo sería lo esperado, ambas escuadras salieron con la intención de hacerse daño desde el amanecer del encuentro.

Fue entonces que a los 11’ de tiempo corrido Tigres pone el 1-0 a su favor, por parte del uruguayo Fernando Gorriarán, quien, remató de cabeza colocando el esférico junto al palo izquierdo del marco encomendado a Andrés Sánchez, quien nada pudo hacer para detener ese fuerte testarazo; luego de la asistencia del brasileño Joaquim tras el cobro de un tiro de esquina.

Con el correr de los minutos, los 22 gladiadores de esta batalla se fueron asentando en el rectángulo verde universitario; creando jugadas con peligrosas llegadas a gran velocidad por los diversos sectores de la cancha y un notorio ‘vaivén’ del esférico por los diversos rincones de la cancha; en donde los contendientes generaban peligro en el arco contrario.

Pero la presión ejercida por los de ‘la U’ era sofocante y ponía en peligro la meta defendida por Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez, quien portó un atuendo elegante en color morado, y que se empleaba a fondo para evitar el tanto de los universitarios bajando la cortina de su arco.

Pero, poco a poco los del ‘Atleti’ se apoderaron de las acciones y justo a los 38’ de acción emparejaron 1-1 los cartones con la diana conseguida por el español Rafael Llorente. La anotación conseguida se originó por un remate de pierna derecha en el área felina que, ante la presión de Gorriarán, tomó el curso del lado derecho de la portería defendida por el argentino Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque.

En la pantalla del Estadio Universitario se leía que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Luis Alfredo indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación; que al consumirse el añadido marcó la finalización de la primera mitad.

Tigres y San Luis dividen puntos

Para la parte complementaria, tanto los de la Sultana del Norte como los de La Ciudad de los Jardines no realizaron modificaciones en su once inicial, enviando ambos timoneles al rectángulo verde a los mismos jugadores que terminaron la primera mitad.

Desde un principio, los de amarillo con azul mantenían un juego netamente ofensivo, buscando aprovechar la localía, pero, la visita que utilizó una indumentaria blanca hacía lo necesario para fortalecer su zona defensiva y explotar con contundencia en su ataque.

A los 53’ de acción Diego Sánchez aprovecha un pase a profundidad enviado por Juan Brunetta y se interna por el sector izquierdo de su ataque. Luego de mostrar una gran habilidad en la conducción del balón y quebrarle la cintura a la zaga potosina, conecta de derecha y coloca el obús en el ángulo inferior izquierdo para el 2-1.

Los de la UANL no cesaban en atacar a su rival, pero su enemigo deportivo se plantaba bien en cada línea del terreno de juego. La ofensiva auriazul basaba su ataque en la cuarteta integrada por Diego Lainez, ‘Chicha’ Sánchez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera; quienes causaban estragos en el arco encomendado a Andrés Sánchez.

El reloj marcaba los 68’ de acción cuando el director técnico Diego Mejía realizó su primera modificación, al enviar a la cancha a Roberto Meráz en lugar de Leonardo Flores. Donde el timonel potosino buscó recuperar el medio campo y frenar los constantes embates de Tigres. Y cuatro minutos después Guido Pizarro modificó su esquema, buscando contrarrestar lo hecho por su homólogo al sustituir a Cesar Araújo por el argentino Alan Franco.

La insistencia por incrementar la ventaja era la constante del cuadro dirigido por el ‘Conde’ Pizarro, quienes seguían volcados al ataque; pero, la zaga defensiva de los de Diego Mejía se atrincheró ‘a piedra y lodo’. Esta fue la constante con el correr de los minutos.

Un certero disparo desde linderos del área por conducto de David Rodríguez a los 89’ minutos mandó guardar el obús en las redes felinas para el 2-2; dejando sin oportunidad al ‘Patón’ Guzmán que nada pudo hacer para desviar el trallazo presentado.

A los 90’ minutos, el cuerpo arbitral comandado por Luis Alfredo García Rodríguez decidió agregar siete minutos de reposición. En el agregado se vió a ambas escuadras con la intención de marcar ese gol que le diera el triunfo. Culminado el agregado, el nazareno decretó el final de la contienda.