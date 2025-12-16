Tigres tiene la ‘fórmula’ para ser campeón en la Liga MX
Los de la UANL se coronan en la Primera División del futbol mexicano al portar la palabra ‘TIGRES’ al frente del jersey, a la altura del pecho
- 16
-
Diciembre
2025
La derrota de Tigres ante Toluca, en la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, parece tener una explicación.
Desconocemos si es misterio o maldición, pero cada vez que los felinos han sido campeones de la Primera División del futbol mexicano, es en los certámenes en los cuales porta la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.
En la actual campaña, que acaba de finalizar, los de la UANL no portaban al frente de la camiseta esta palabra… y no alcanzaron el cetro liguero.
Los felinos se han coronado en ocho ocasiones en el máximo circuito: en las temporadas largas de 1977-1978 y 1981-1982, además de los torneos cortos del Apertura 2011, 2015, 2016, 2017, así como el Clausura 2019 y 2023… y en todas estas campañas había un común denominador: portaban la palabra TIGRES al frente de la "lima", a la altura del pecho.
En el reciente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, “La U” no portó en su playera la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.
'Para muestra, un botón'
Estos son los ocho títulos de Liga MX que ha conquistado el cuadro felino, con el común denominador que todas las playeras tienen al frente la palabra TIGRES a la altura del pecho:
Estos son los ocho títulos de Liga MX que ha conquistado el cuadro felino, con el común denominador que todas las playeras tienen al frente la palabra TIGRES a la altura del pecho:
Temporada 1977-1978
Pumas 1-3 Tigres
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
Temporada 1981-1982
Atlante 2-2 Tigres
(Tigres ganó 3-1 en penaltis)
Estadio Azteca Ciudad de México
Torneo Apertura 2011
Tigres 4-1 Santos
Estadio Universitario
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Torneo Apertura 2015
Pumas 4-4 Tigres
(Tigres ganó 4-2 en penaltis)
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
Torneo Apertura 2016
Tigres 2-2 América
(Tigres ganó 3-0 en penaltis)
Estadio Universitario
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Torneo Apertura 2017
Rayados 2-3 Tigres
‘Gigante de acero’
Guadalupe, Nuevo León
Torneo Clausura 2019
León 0-1 Tigres
Estadio Nou Camp
León, Guanajuato
Torneo Clausura 2023
Chivas 2-3 Tigres
Estadio Akron
Zapopan, Jalisco
Los marcadores indican el global o acumulado.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas