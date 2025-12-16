Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_16_at_1_25_59_AM_5a962f86f2
Deportes

Tigres tiene la ‘fórmula’ para ser campeón en la Liga MX

Los de la UANL se coronan en la Primera División del futbol mexicano al portar la palabra ‘TIGRES’ al frente del jersey, a la altura del pecho

  • 16
  • Diciembre
    2025

La derrota de Tigres ante Toluca, en la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, parece tener una explicación.

Desconocemos si es misterio o maldición, pero cada vez que los felinos han sido campeones de la Primera División del futbol mexicano, es en los certámenes en los cuales porta la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.

En la actual campaña, que acaba de finalizar, los de la UANL no portaban al frente de la camiseta esta palabra… y no alcanzaron el cetro liguero.

Los felinos se han coronado en ocho ocasiones en el máximo circuito: en las temporadas largas de 1977-1978 y 1981-1982, además de los torneos cortos del Apertura 2011, 2015, 2016, 2017, así como el Clausura 2019 y 2023… y en todas estas campañas había un común denominador: portaban la palabra TIGRES al frente de la "lima", a la altura del pecho.

En el reciente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, “La U” no portó en su playera la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.

'Para muestra, un botón' 

Estos son los ocho títulos de Liga MX que ha conquistado el cuadro felino, con el común denominador que todas las playeras tienen al frente la palabra TIGRES a la altura del pecho:

Estos son los ocho títulos de Liga MX que ha conquistado el cuadro felino, con el común denominador que todas las playeras tienen al frente la palabra TIGRES a la altura del pecho:

Temporada 1977-1978 Pumas 1-3 Tigres Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.09 AM.jpeg

Temporada 1981-1982 Atlante 2-2 Tigres (Tigres ganó 3-1 en penaltis)
Estadio Azteca Ciudad de México

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.12 AM.jpeg

Torneo Apertura 2011
Tigres 4-1 Santos
Estadio Universitario
San Nicolás de los Garza, Nuevo León

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.15 AM.jpeg

Torneo Apertura 2015 Pumas 4-4 Tigres (Tigres ganó 4-2 en penaltis)
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.18 AM.jpeg

Torneo Apertura 2016
Tigres 2-2 América
(Tigres ganó 3-0 en penaltis)
Estadio Universitario
San Nicolás de los Garza, Nuevo León

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.20 AM.jpeg

Torneo Apertura 2017 Rayados 2-3 Tigres ‘Gigante de acero’
Guadalupe, Nuevo León

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.23 AM.jpeg

Torneo Clausura 2019 León 0-1 Tigres Estadio Nou Camp
León, Guanajuato

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.26 AM.jpeg

Torneo Clausura 2023
Chivas 2-3 Tigres
Estadio Akron
Zapopan, Jalisco

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.26.29 AM.jpeg

Los marcadores indican el global o acumulado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_vigon_suspension_0bd77fd509
Vigón se perderá el debut de Tigres en el Clausura tras polémica
tigres_femenil_77566d405f
La mexicana Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA
samuel_toluca_5644c149a6
Toluca responde a Samuel García tras cruce en redes
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×