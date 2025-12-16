Tigres tiene la ‘fórmula’ para ser campeón en la Liga MX

La derrota de Tigres ante Toluca, en la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, parece tener una explicación.

Desconocemos si es misterio o maldición, pero cada vez que los felinos han sido campeones de la Primera División del futbol mexicano, es en los certámenes en los cuales porta la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.

En la actual campaña, que acaba de finalizar, los de la UANL no portaban al frente de la camiseta esta palabra… y no alcanzaron el cetro liguero.

Los felinos se han coronado en ocho ocasiones en el máximo circuito: en las temporadas largas de 1977-1978 y 1981-1982, además de los torneos cortos del Apertura 2011, 2015, 2016, 2017, así como el Clausura 2019 y 2023… y en todas estas campañas había un común denominador: portaban la palabra TIGRES al frente de la "lima", a la altura del pecho.

En el reciente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, “La U” no portó en su playera la palabra TIGRES al frente del jersey, a la altura del pecho.

'Para muestra, un botón'

Estos son los ocho títulos de Liga MX que ha conquistado el cuadro felino, con el común denominador que todas las playeras tienen al frente la palabra TIGRES a la altura del pecho:

Temporada 1977-1978 Pumas 1-3 Tigres Estadio Olímpico Universitario

Ciudad de México

Temporada 1981-1982 Atlante 2-2 Tigres (Tigres ganó 3-1 en penaltis)

Estadio Azteca Ciudad de México

Torneo Apertura 2011

Tigres 4-1 Santos

Estadio Universitario

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Torneo Apertura 2015 Pumas 4-4 Tigres (Tigres ganó 4-2 en penaltis)

Estadio Olímpico Universitario

Ciudad de México

Torneo Apertura 2016

Tigres 2-2 América

(Tigres ganó 3-0 en penaltis)

Estadio Universitario

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Torneo Apertura 2017 Rayados 2-3 Tigres ‘Gigante de acero’

Guadalupe, Nuevo León

Torneo Clausura 2019 León 0-1 Tigres Estadio Nou Camp

León, Guanajuato

Torneo Clausura 2023

Chivas 2-3 Tigres

Estadio Akron

Zapopan, Jalisco

Los marcadores indican el global o acumulado.

