Tigres y Rayados tendrán partidos clave para seguir en el top

Una doble jornada futbolera es la que se vivirá esta tarde-noche con nuestros heroicos equipos locales, los de la ‘U’ recibirán en el Estadio Universitario a los Xolos de Tijuana y Rayados del Monterrey visitarán la capital del país para enfrentar al Cruz Azul. Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su duelo en punto de las 17:00 horas y los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 9:00 de la noche.

El rectángulo verde del ‘Volcán’ será el escenario en donde los de la UANL saltarán de amarillo y azul para disputar su batalla ante el equipo fronterizo que se posiciona en el sexto peldaño general y que saltará al terreno de juego con su indumentaria en blanco total, con arbitraje del tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina.

Mientras que en el Estadio Olímpico Universitario teniendo como Juez Central al tapatío Daniel Quintero Huitrón para la confronta entre una ‘Máquina’ que llega a esta batalla con un solo triunfo en sus últimas cinco batallas y lo hará esta ocasión vestido de negro total, ante el Monterrey que jugará con su uniforme en jersey blanco y pantaloncillo azul.

TIGRES BUSCA ESCALAR POSICIONES DE LA TABLA

La historia marca que son 29 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Tijuana, donde únicamente han disputado duelos de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 17 de sus enfrentamientos y en ocho más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 46 veces y les propinaron 20 pepinillos.

Los 46 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac siete veces, en otras cuatro ocasiones fueron los argentinos Juan Brunetta, Lucas Lobos y Lucas Zelarayán quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por el tapatío Juan Pablo Vigón.

En sus últimos diez enfrentamientos oficiales tanto de Liga jugados tanto en San Nicolás de los Garza como en Tijuana, los resultados le favorecen a los norteños, ya que cargaron con el triunfo en siete partidos, en dos más dividieron puntos y los de la ‘jauría’ ganaron una batalla.

SUS ÚLTIMAS DIEZ BATALLAS EN CDMX HAN SIDO PAREJAS

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Cruz Azul y Rayados han tenido enfrentamientos de Fase Final de Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 69 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 17 episodios y en 20 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 84 ocasiones y recibieron 119 tantos.

Esos 84 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori en ocho ocasiones; seguido por el chileno Humberto Suazo con siete anotaciones, cierra la lista el argentino Germán Berterame quien seis veces perforó la meta de los de la ‘máquina celeste’.

La capital del país ha sido para los de la ‘Pandilla’ una aduana complicada, en donde en 35 visitas en las que Cruz Azul fungió como local en diversos escenarios, los del Monterrey solamente cosecharon cinco triunfos por nueve empates y en los restantes 21 duelos se vinieron a la Sultana del Norte con las manos vacías.

Pero… en sus últimas diez visitas se trajeron tres triunfos por igual número de derrotas.

