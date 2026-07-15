Anuncia Concacaf suspensión de siete partidos a Nahuel Guzmán

El portero de Tigres fue castigado tras los incidentes generados luego de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Toluca

El Comité Disciplinario de la Concacaf impuso sanciones a los clubes Tigres y Toluca tras los incidentes relacionados con la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

En un comunicado el organismo señaló que tras una revisión de los informes oficiales del partido y de todas las pruebas disponibles, la Comisión suspendió al portero de Tigres, Nahuel Guzmán, con siete partidos por utilizar lenguaje abusivo hacia los árbitros y por su participación en el enfrentamiento masivo posterior al partido, antes del inicio de la ceremonia de entrega de premios.

Castigan también a Gignac

El delantero francés André-Pierre Gignac, y el defensa del Toluca, Antonio Briseño, también han sido suspendidos por tres partidos cada uno por su participación en el enfrentamiento posterior al partido.

Se indicó que los elementos deberán cumplir sus sanciones en los próximos partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf en los que sean elegibles para participar.

El Comité también multó a ambos clubes con una suma no revelada por múltiples infracciones a los reglamentos de competencia y de medios del torneo, así como por mala conducta de los espectadores.