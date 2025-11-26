Cerrar X
Toluca remonta contra Juárez y tiene un pie en las Semifinales

Con goles del "Pollo" Briseño y Paulinho, los "Diablos" derrotaron 2-1 a Juárez, que tendrá una misión casi imposible para el juego de Vuelta

  • 26
  • Noviembre
    2025

Este miércoles 26 de noviembre pasará a la historia del FC Juárez, pues es la fecha que disputó su primer partido de Liguilla en Primera División, sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues el Toluca se llevó el triunfo por 2-1 en el Olímpico Benito Juárez.

El inicio del encuentro fue prometedor para los "Bravos", porque sorpresivamente apenas al minuto 3 se adelantaron en el marcador con un golazo de Jesús Murillo, quien entró como un toro para cabecear un centro perfecto al manchón y venció a Hugo González.

La anotación le dio confianza a Juárez, que intentó manejar el trámite del encuentro, aunque es complicado mantener a raya al Toluca, que durante el último año ha sido una máquina de hacer goles.

Tardó, pero el empate escarlata llegó de la mano del "Pollo" Briseño, quien leyó bien una serie de rebotes dentro del área y se plantó solo para rematar de "palomita" frente al arco de Sebastián Jurado e igualar los cartones.

Los "Diablos" asediaron el área fronteriza, pero el arquero de Juárez salió en una buena noche, aunque después de salvar a los suyos en varias ocasiones, Marcel Ruiz mandó un balón filtrado al puro estilo de Lionel Messi, para Diego Barbosa, quien sirvió para Paulinho, quien definió perfecto para poner el 2-1 definitivo.

Aunque la ventaja es de solo un gol, con el historial de Toluca jugando en casa, luce casi imposible que Juárez pueda derrotar al equipo del "Turco" Mohamed por dos goles, sin embargo, en el deporte todo es posible.

El encuentro de Vuelta se jugará este sábado 29 de noviembre a 19:05 horas en el Estadio Nemesio Díez. La transmisión será por la pantalla de Azteca 7.


