Toluca vs Tigres, en fase final… ¡tiene ‘sabor’ a Clásico!

Tal parece que los Diablos Rojos del Toluca se han convertido en un rival “clásico” para Tigres en fase final, en la época de Guido Pizarro como técnico de los felinos.

Y es que los de la UANL, con “El Conde” en el banquillo, se enfrentarán por tercera ocasión a los escarlatas en duelo de eliminatoria directa: dos fueron en Liguilla de la Liga MX (en Semifinal y la Gran Final) y una será en la batalla por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Este cotejo se jugará el sábado a las 18:00 horas en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México, y definirá al nuevo monarca del certamen alterno de la zona.

Los auriazules se han visto la cara ante 11 rivales en postemporada, ya sea de la Primera División del futbol mexicano, de la Leagues Cup o de la famosa Concachampions.

Y los choriceros son el club al cual más veces se habrán enfrentado los auriazules en fase final de cualquier torneo oficial, con un total de tres series de eliminatoria directa.

Clubes a que ha enfrentado Tigres en fase final con Guido de técnico

Posición Equipo Series 1 Toluca 3 2 Cruz Azul 2 3 Cincinnati 2 4 Necaxa 1 5 Xolos 1 6 Chivas 1 7 Galaxy 1 8 Forge 1 9 Seattle 1 10 Nashville 1 11 Miami 1

Series entre Tigres y Toluca en la era de Guido Pizarro

Estas son las series de fase final en las cuales se han enfrentado o se enfrentarán Tigres y Toluca en torneos oficiales, en la era del timonel Guido Pizarro en el banquillo auriazul:

Liga MX

Torneo Fase Marcador global Consecuencia Clausura 2025 Semifinal Toluca 4-1 Tigres Avanza Toluca a la Final Apertura 2025 Final Toluca 2-2 Tigres Toluca es campeón*

Concachampions

Torneo Fase Marcador global Consecuencia 2026 Final Toluca ¿-? Tigres ¿?

*Toluca fue campeón por criterio de desempate.

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