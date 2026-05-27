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Deportes

Toluca vs Tigres, en fase final… ¡tiene ‘sabor’ a Clásico!

Los 'Diablos Rojos' son el rival al que más enfrentan los felinos, con Guido Pizarro como director técnico, en series de fase final de los torneos oficiales

  • 27
  • Mayo
    2026

Tal parece que los Diablos Rojos del Toluca se han convertido en un rival “clásico” para Tigres en fase final, en la época de Guido Pizarro como técnico de los felinos.

Y es que los de la UANL, con “El Conde” en el banquillo, se enfrentarán por tercera ocasión a los escarlatas en duelo de eliminatoria directa: dos fueron en Liguilla de la Liga MX (en Semifinal y la Gran Final) y una será en la batalla por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Este cotejo se jugará el sábado a las 18:00 horas en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México, y definirá al nuevo monarca del certamen alterno de la zona.

Los auriazules se han visto la cara ante 11 rivales en postemporada, ya sea de la Primera División del futbol mexicano, de la Leagues Cup o de la famosa Concachampions.

Y los choriceros son el club al cual más veces se habrán enfrentado los auriazules en fase final de cualquier torneo oficial, con un total de tres series de eliminatoria directa.

Clubes a que ha enfrentado Tigres en fase final con Guido de técnico

PosiciónEquipoSeries
1Toluca3
2Cruz Azul2
3Cincinnati2
4Necaxa1
5Xolos1
6Chivas1
7Galaxy1
8Forge1
9Seattle1
10Nashville1
11Miami1

Series entre Tigres y Toluca en la era de Guido Pizarro

Estas son las series de fase final en las cuales se han enfrentado o se enfrentarán Tigres y Toluca en torneos oficiales, en la era del timonel Guido Pizarro en el banquillo auriazul:

Liga MX

TorneoFaseMarcador globalConsecuencia
Clausura 2025SemifinalToluca 4-1 TigresAvanza Toluca a la Final
Apertura 2025FinalToluca 2-2 TigresToluca es campeón*

Concachampions

TorneoFaseMarcador globalConsecuencia
2026FinalToluca ¿-? Tigres¿?

*Toluca fue campeón por criterio de desempate.


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