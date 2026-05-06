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¡Otro round! Toluca golea a LAFC y disputará la 'Conca' vs Tigres

Los "Diablos" le pegaron 4-0 a Los Ángeles con doblete de Paulinho y regresaron a una Final continental después de 12 años de ausencia

  • 06
  • Mayo
    2026

Aunque no pudo contar con dos de sus mejores jugadores por la concentración de la Selección Mexicana, Toluca mostró su poderío en casa y le remontó la Semifinal de la Concacaf Champions contra Los Ángeles FC con una goleada que será recordada por muchos años.

El equipo de Antonio Mohamed le pegó 4-0 al rival con doblete de Paulinho, quien se sigue consolidando como una leyenda del club, que jugará su tercera Final en un año y medio, pero la primera a nivel continental en más de 12 años.

LAFC no es ningún flan; de hecho, para muchos es el mejor equipo de Estados Unidos; sin embargo, los "Black and Gold" no soportaron la presión de un Nemesio Díez que estuvo a reventar, los 2,600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad y la ofensiva del mejor equipo del fútbol mexicano durante el último año.

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A muerte desde el inicio

Los "choriceros" salieron con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto, sabiendo que la altura sería un factor que les jugaría a favor. Por esto el equipo presionó con todo, pero la pelota no quiso entrar durante todo el primer tiempo.

Fue hasta el complemento, en el 49', que se rompió el empate momentáneo gracias a un penal de Helinho, quien no se achicó ante Hugo Lloris y lo engañó con su cobro que empató la serie.

Se dejó caer

De ahí, el "diablo" anduvo suelto, pues 10 minutos después del primer tanto cayó el segundo vía Everardo López, quien se sumó al ataque, tuvo tiempo y espacio y le pegó un riflazo desde el borde del área que dejó a Lloris haciendo la estatua.

Ya con la serie dominada, el bicampeón de México manejó el partido, siguió atacando, pero no se desbocó, porque ahora el obligado era su rival, que no logró igualar el ritmo del local.

Toluca

Se cansó el caballo

LAFC se vio superado ampliamente en lo físico y futbolístico; por eso, conforme avanzó el reloj, se notó la desesperación de sus jugadores, particularmente de Ryan Porteous, quien no logró controlar un balón y lo perdió, por lo que tuvo que derribar a Nico Castro para que no se fuera solo frente al arco y se fue expulsado.

Esto no sirvió de mucho, porque Toluca, todavía con energía, encontró dos veces a Paulinho en el tiempo de compensación para sentenciar la serie y poner el 4-0 que le dio el pase a la Final a los "Diablos".

Con esto, los escarlatas terminaron una sequía de 12 años sin estar en una Final de Conca, siendo la última en 2014 cuando perdió en casa ante Cruz Azul. Además, esta podría ser la revancha para Tigres luego de la Final del Apertura 2025, que vio a Toluca como bicampeón en una tanda de penales agónica.

La cita para medirse ante Tigres será el sábado 30 de mayo en el Nemesio Díez, para definir al nuevo campeón de Concacaf y segundo equipo mexicano clasificado al Mundial de Clubes.


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