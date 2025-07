Toluca y LA Galaxy disputarán la Campeones Cup 2025

El Toluca volvió a imponerse al América, esta vez por 3-1 en el Campeón de Campeones, consolidándose como uno de los equipos más en forma de la Liga MX y cortando nuevamente las aspiraciones azulcremas de ampliar su legado.

Con este triunfo, el equipo escarlata ganó su quinto título de este certamen y representará a México en la Campeones Cup 2025 ante el LA Galaxy de la MLS.

El América se había adelantado en el marcador con un tanto de Alejandro Zendejas, pero el conjunto dirigido por Renato Paiva reaccionó con contundencia.

Franco Romero, Bruno Méndez y el brasileño Paulinho marcaron para remontar el marcador y sentenciar una nueva victoria roja sobre las Águilas.

