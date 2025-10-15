Cerrar X
Toronto despierta y aplasta 13-4 a Mariners; pone la serie 2-1

Guerrero Jr. brilló con cuatro hits y un jonrón en la victoria 13-4 sobre los de Seattle y así Toronto recortó la Serie de Campeonato a 2-1 en la Liga Americana

  15
  Octubre
    2025

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y George Springer despertaron la ofensiva de los Azulejos de Toronto, que sumaron cinco jonrones para recuperarse de un déficit temprano y aplastaron el miércoles 13-4 a los Marineros de Seattle, con lo cual se acercaron a 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El jonrón de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada contra Shane Bieber puso a Seattle adelante y generó especulaciones de una posible barrida, pero el venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos vueltas que empató el duelo en una tercera entrada de cinco anotaciones contra George Kirby.

Springer, Guerrero, el mexicano Alejandro Kirk y Addison Barger aportaron sendos vuelacercas. Los Azulejos totalizaron 2.004 pies con sus jonrones, entre 18 hits.

Guerrero sumó cuatro imparables y se quedó a un triple del ciclo, después de irse de 7-0 en los dos primeros compromisos de la serie —derrotas de los Azulejos en casa.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 4-4 con tres anotadas y una empujada. Los venezolanos Anthony Santander de 2-0 con una anotada, Giménez de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. El mexicano Kirk de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 3-1 con dos anotadas y ua remolcada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Jorge Polanco de 3-1, Víctor Robles de 4-0. Los venezolanos Leo Rivas de 1-0, Eugenio Suárez de 4-1.


