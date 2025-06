Tottenham cesa a su director técnico tras ganar la Europa League

El Tottenham Hotspur informó este viernes la salida de Ange Postecoglou como director técnico del primer equipo, a pesar de haber guiado al conjunto londinense a su primer título europeo en más de cuatro décadas.

El club explicó que la decisión se tomó tras un proceso de reflexión y análisis del rendimiento general en la Premier League.

Postecoglou, quien llegó en verano de 2023 procedente del Celtic, fue destacado por restaurar el estilo ofensivo tradicional del club y por conquistar la UEFA Europa League el mes pasado en Bilbao.

Este logro lo convirtió en el tercer entrenador en la historia del Tottenham en ganar un trofeo europeo, uniéndose a los legendarios Bill Nicholson y Keith Burkinshaw.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



