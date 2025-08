Son anuncia su salida del Tottenham tras una década en el club

Después de 10 años, 457 partidos, 173 goles, una Europa League y una final de Champions League a sus espaldas, el delantero surcoreano Heung-Min Son anunció este sábado entre lágrimas su salida del Tottenham Hotspur, club en el que se ha convertido en una auténtica leyenda.

El atacante asiático dejará la Premier League para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS), en busca de nuevos retos.

“Ha sido la decisión más difícil de mi carrera”, confesó Son, visiblemente conmovido durante la rueda de prensa en la que oficializó su salida del club londinense.

A lo largo de su paso por el Tottenham, Son vivió momentos memorables y también adversos. La última temporada no fue la esperada: estuvo fuera de las canchas durante un periodo considerable debido a una lesión. Sin embargo, logró conquistar su primer y único título con los "Spurs", al ganar la final de la Europa League frente al Manchester United.

Este sábado, el surcoreano confirmó que la temporada 2024-2025 fue la última con el conjunto londinense, pues durante el actual mercado de fichajes buscará un cambio de aires.

Durante su comparecencia ante los medios, “Soni” no quiso extenderse y fue directo con su mensaje:

“Antes de comenzar la rueda de prensa, quería decir que he decidido marcharme del club este verano. Respetuosamente, el club me está ayudando con esta decisión”.

Al borde del llanto, agregó:

“Tengo recuerdos increíbles. Ha sido muy duro tomar esta decisión. Necesito un nuevo ambiente para seguir creciendo. Necesito un pequeño cambio: diez años es mucho tiempo. Llegué al norte de Londres con 23 años, siendo muy joven. Me voy como un hombre maduro, un hombre muy orgulloso”.

“I came to north London as a kid who didn’t even speak English and leave as a grown man.” ❤️



Heung-min Son opens up on his decision to leave @SpursOfficial 👇 pic.twitter.com/9K7Qsm1cPC