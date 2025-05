Manchester United vs Tottenham, por el título de la Europa League

Manchester United y Tottenham se enfrentan en una final netamente inglesa en la UEFA Europa League, con ambos clubes ávidos de terminar una aciaga temporada con una nota positiva.

El trofeo ofrecerá cierto alivio para el ganador, mientras que el perdedor probablemente recibirá otra andanada de críticas.

El United está invicto en la Europa League, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes del continente, pero languidece en el 16to puesto de la Liga Premier, un peldaño por delante de Tottenham.

Tottenham sucumbió ante Liverpool en la final de la Liga de Campeones de 2019 y no alza trofeo desde la Copa de la Liga Inglesa de 2008. El United consiguió su último trofeo en la Copa FA de 2024.

Se espera la presencia de más de 50,000 aficionados ingleses en Bilbao. La ciudad del País Vasco estaba llena de seguidores de ambos clubes en la antesala de la final.

