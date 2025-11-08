Cerrar X
AP_25312563928173_8a3ff46cc5
Deportes

Tottenham y Man United empatan 2-2 en la Liga Premier

Tottenham y Manchester United anotaron goles en el tiempo de descuento este sábado en una final frenética que culminó en un empate 2-2 en la Liga Premier

  • 08
  • Noviembre
    2025

Tottenham y Manchester United anotaron goles en el tiempo de descuento este sábado en una final frenética que culminó en un empate 2-2 en la Liga Premier, mientras que también hubo victorias para El West Ham y El Everton.

Justo cuando parecía que el cabezazo de Richarlison en el primer minuto del tiempo añadido había asegurado la victoria para Tottenham, United igualó con un cabezazo propio de Matthijs de Ligt cinco minutos después.

United expandió su racha invicta en la liga a cinco partidos —tres victorias seguidas de dos empates fuera de casa—, logrando su mejor racha en el año de gestión de Ruben Amorim, quien claramente se beneficia de tener más tiempo para preparar los partidos debido a la falta de participación europea esta temporada.

El West Ham venció a El Burnley 3-2 para asegurar victorias consecutivas bajo Nuno Espirito Santo, después de la victoria del fin de semana pasada sobre el Newcastle, y acercarse a escapar de la zona de descenso.

Goles de Idrissa Gana Gueye y Michael Keane le dieron al Everton una victoria de 2-0 sobre el Fulham.

Más tarde, el Arsenal lleva una ventaja de seis puntos a un juego ante el Sunderland, mientras que el Chelsea recibe a un Wolverhampton sin entrenador.

Remontada de Spurs
Tottenham solo ha ganado uno de sus seis partidos en casa hasta ahora, pero mostró una resistencia encomiable al recuperarse tras conceder un gol a los 32 minutos a Bryan Mbeumo, su quinto de la campaña.

Los anfitriones dominaron la segunda mitad y lograron el empate en el 84 gracias a un disparo del suplente Mathys Tel que se desvió de Ligt. Tel solo había estado en el campo durante cinco minutos, tras entrar por Xavi Simons en un cambio que fue abucheado por algunas secciones del público local en el Tottenham Hotspur Stadium.

Cuando Richarlison desvió el disparo de Wilson Odobert desde el borde del área, Tottenham parecía ser el gran favorito para llevarse los tres puntos, especialmente considerando que United estaba con diez hombres en ese momento debido a una lesión del suplente Benjamin Sesko. United había utilizado a los cinco suplentes y no pudo reemplazar al delantero.

Al concluir, Tel dijo que tenía un sentimiento de "50-50".

"En la segunda mitad, nuestra reacción fue buena, cambiamos el juego", dijo el delantero francés. "Pero también estamos enojados porque teníamos que ganar hoy".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T102058_890_54702350c6
Wolves despide a Vitor Pereira tras pésimo inicio en la Premier
AP_25305636131141_50e3ec64a2
Arsenal amplía su ventaja en la cima de la Premier League
wgedv_cd6e0d19ba
Sunderland remonta y vence al Chelsea con gol en tiempo añadido
publicidad

Últimas Noticias

america_femenil_906605da3f
América golea a Rayadas y avanza a las semifinales
escena_lolita_cortes_c41db0b64b
Decide Lolita Cortés abandonar 'La Granja VIP'
Whats_App_Image_2025_11_09_at_9_02_34_PM_d627bad312
Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×