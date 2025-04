Liverpool humilla al Tottenham y amarra el título de la Premier

El Liverpool cumplió la tarea y se coronó nuevamente campeón de Inglaterra, luego de derrotar por 5-1 al Tottenham en la jornada 34 de la Premier League.

Los dirigidos por Arne Slot, quien está en su primera campaña con los "Reds" llegaron a 82 puntos y se afianzaron en la cima del torneo, a 13 puntos de distancia del Arsenal, que busca mantenerse como segundo lugar.

