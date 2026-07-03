Trabajaba… ¡en una mina! Hoy es la figura mundialista del Tri

Julián Quiñones pasó de extraer oro desde los 13 años para ayudar a su familia a convertirse en una de las grandes figuras del Tricolor en la fiesta futbolera

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La historia de Julián Quiñones es una de superación. Antes de convertirse en uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano y en una de las figuras de la Selección Mexicana en la justa de 2026, el atacante colombiano naturalizado mexicano vivió una infancia marcada por las dificultades en Magüí Payán, Nariño.

Nacido en una región del sur de Colombia golpeada por la pobreza y la violencia, Quiñones comenzó a trabajar desde los 13 años de edad en las minas de oro de su pueblo para ayudar a su familia.

Era un trabajo peligroso, en el que cada jornada implicaba el riesgo de no regresar a casa.

“Acá la gente vive de la mina, aunque no es algo seguro. Se ve a veces cuando la tierra se cae y es duro ver cuando algunos amigos quedan ahí atrapados”, recordó el futbolista.

Mientras alternaba el trabajo con el futbol, Quiñones ya llamaba la atención por su talento. Aunque llegó a desempeñarse como volante de contención, pronto descubrió que su verdadera fortaleza estaba cerca del área rival. Su velocidad, potencia y olfato goleador lo convirtieron rápidamente en una de las grandes promesas de su región.

A los 16 años de edad, el entrenador Miguel Sinisterra Buenaventura descubrió su talento y lo llevó a Armenia para continuar su formación futbolística. El propio delantero reconoció que, de no haberse dedicado al futbol profesional, probablemente seguiría trabajando en la minería.

“Si no hubiera sido futbolista, estaría trabajando en la mina”, confesó.

Durante su etapa en la escuela Futbol Paz, también dejó actuaciones memorables. Sus compañeros lo apodaban “Balotelli” por su estilo de juego y capacidad goleadora. En una ocasión, durante una victoria de 31-0 frente a Popayán, Quiñones anotó 17 goles, una cifra que aún es recordada por quienes lo vieron jugar en aquellos años.

Futbol mexicano

Su talento llamó la atención de los Tigres de la UANL, club regio que apostó por él cuando todavía era muy joven. Antes de consolidarse en la Liga MX, pasó por equipos como Venados FC y Lobos BUAP, donde adquirió experiencia y se adaptó al futbol mexicano.

La consolidación llegó con Atlas. Junto a Julio Furch, lideró el histórico bicampeonato de los Rojinegros y se convirtió en uno de los delanteros más temidos del campeonato.

Su rendimiento lo llevó posteriormente al Club América, donde fue pieza clave para conquistar el título número 14 de la institución y formar parte del bicampeonato obtenido en 2024 bajo la dirección técnica de André Jardine.

Tras su exitoso paso por México, Quiñones fichó con Al Qadsiah, de Arabia Saudita, donde firmó una temporada extraordinaria en este 2025-2026 al conquistar el Campeonato de goleo de la Saudi Pro League con 33 anotaciones, superando a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Representar a México

Aunque durante gran parte de su juventud soñó con vestir la camiseta de Colombia, los años vividos en México cambiaron su perspectiva.

El delantero decidió iniciar su proceso de naturalización y aseguró que la decisión estuvo motivada por el agradecimiento hacia el país que impulsó su carrera profesional.

Incluso en 2023 rechazó una convocatoria de la selección de Colombia porque ya había tomado la decisión de representar a México.

Desde su debut con la Selección Mexicana, Quiñones se ha consolidado como uno de los hombres de confianza del técnico Javier Aguirre.

En la justa veraniega de 2026 se convirtió en una de las principales figuras del equipo al registrar tres goles y una asistencia en sus primeros cuatro partidos, confirmando que el niño que alguna vez trabajó en una mina en Nariño logró cumplir el sueño de convertirse en protagonista del futbol internacional.