¡Naranja Mecánica! Países Bajos aplasta a Suecia

Lejos del resultado, otro punto que dejó el encuentro es que quizá Suecia no es tan fuerte como se pensó tras la goliza que le propinó a Túnez

La dudosa imagen que dejó Países Bajos en su presentación frente a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ahora mostraron la versión que todos esperamos de un equipo histórico y le pegaron 5-1 a Suecia.

Lejos del resultado, otro punto que dejó el encuentro es que quizá Suecia no es tan fuerte como se pensó tras la goliza que le propinó a Túnez en el Estadio Monterrey.

Así como ha sido durante muchos encuentros, cayó un gol tempranero de los pies de Brian Brobbey, quien aprovechó dos diagonales perfectas para poner rápidamente en ventaja a sus compañeros.

Además, la famosa pausa de hidratación le cortó el ritmo a los neerlandeses, que no lograron volver a encontrar el arco durante todo el primer tiempo, propiciado también porque el rival se rearmó mejor e intentó poner la cara.

Ya en el complemento, la "Naranja Mecánica" se fue a la yugular del rival, pues clavó otros tres goles durante el segundo tiempo. Cody Gakpo, quien salió inspirado, continuó marcando diferencia y, luego de asistir a Brobbey, se mandó un doblete.

Para sorpresa de todos, Suecia no se cayó en lo mental pese a la diferencia en contra y fue a buscar al menos meter las manos. La recompensa le llegó al 59' vía Anthony Elanga, quien tomó mal parada a la defensa rival y la picó para superar al arquero.

Finalmente, un golazo de fuera del área de Crysencio Summerville sentenció la goliza para Países Bajos, que pinta para ser el líder absoluto de grupo.

El siguiente compromiso será el jueves 25 de junio a las 17:00 horas contra Túnez; mientras que Suecia hará lo propio contra Japón.